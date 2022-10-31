В Україні запроваджують екстрені відключення електроенергії
Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", – зазначив він.
Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі та на Черкащині. Зокрема, за словами мера столиці Віталія Кличка, у Києві пошкоджений енергооб’єкт, що живить близько 350 тисяч квартир.
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Garry Dron #477536
показати весь коментар31.10.2022 13:06 Відповісти Мені подобається 1
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