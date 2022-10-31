Співзасновник фінтех-стартапу Revolut відмовився від російського громадянства

Російсько-британський мільярдер Микола Сторонський, співзасновник британського фінтех-стартапу Revolut, відмовився від російського громадянства.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на слова представника компанії.

"Нік відмовився від російського громадянства деякий час тому", – зазначили виданню.



Раніше про те, що Сторонський відмовився від паспорта, написав The Telegraph. "Нік – громадянин Великої Британії. Раніше цього року він відмовився від російського громадянства за народження", – заявили в Revolut.

Після початку спецоперації Revolut запропонувала допомогу у переїзді всім співробітникам в Україні, а також закрила офіси в Росії, запропонувавши допомогу з релокацією російським співробітникам, нагадали у компанії.



Як відомо, Україна 19 жовтня ввела санкції проти батька мільярдера – гендиректора АТ "Газпром промгаз" Миколи Сторонського-старшого. Утмі, представник Revolut у коментарі Forbes наголосив, що Сторонський відмовився від російського паспорта до введення санкцій проти його батька.



Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого Сторонський-молодший розкритикував рішення російської влади. "Я приєднуюсь до тих, хто по всьому світу закликає до негайного припинення бойових дій та дипломатичних рішень. Жодна людина більше не повинна загинути у цьому непотрібному конфлікті", – заявив тоді він.



До того ж Revolut все ще очікує рішення щодо своєї заявки на отримання банківської ліцензії у Великій Британії, яку компанія подала ще в січні 2021 року. У травні Bloomberg писав, що побоювання британської влади викликає сервіс Revolut із торгівлі криптовалютами, а також зв'язок Сторонського з Росією.



Як пише Forbes, співзасновник Revolut – вже четвертий підприємець із колишніх і чинних учасників рейтингу Forbes, який відмовився від російського паспорта упродовж останніх місяців.

Revolut була заснована у 2015 році в Лондоні випускником МФТІ та РЕШ росіянином Ніколаєм Сторонскім, який працював трейдером Lehman Brothers та Credit Suisse, та українцем Владиславом Яценком, який був експертом з інформаційних технологій у Deutsche Bank та UBS Group. Вони обидва мають британське громадянство.