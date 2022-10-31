Запущена Росією по Україні ракета впала у Молдові

У Молдові вранці у понеділок, 31 жовтня, на південній околиці села Наславча неподалік кордону з Україною впала російська ракета.

Як повідомило МВС Молдови, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак у кількох будинках села вибило вікна, передає місцеве видання NewsMaker.

В Міноборони країни уточнили, що на території Молдови впали лише фрагменти ракети, збитої українськими силами протиповітряної оборони, порушення повітряного простору країни не зафіксовано.

Ракета була збита українськими засобами ППО після атаки безпілотника на Дністровську ГЕС на українській території за 1 км від греблі у Наславчі.

"Зазначимо, що радіолокаційні станції не виявили фрагменти збитої ракети через їх невеликий розмір і малу відбиваючу поверхню", – пояснили в Міноборони.

Там наголосили, що сапери відомства попрямували на місце для дослідження місцевості. Детальну інформацію про інцидент обіцяли повідомити пізніше.

Українська влада раніше повідомила, що сьогодні вранці безпілотники атакували Дністровську ГЕС, гребля не постраждала від обстрілу.

Загалом сьогодні вранці з півночі Каспійського моря та з Волгодонського району (Ростовська область) з літаків Ту-95/Ту-160 російські військові випустили по українських містах понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. 44 із них збили українські ППО. Обстріляли Київ, Харків, Вінницю, Запоріжжя, Черкаси та Кіровоградську область. Через обстріл постраждали об'єкти критичної інфраструктури, цілі райони міст знеструмлені.

На кордоні Молдови та України через обстріл української території призупинили роботу 5 КПП.

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У Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції (МІДЕІ) Молдови засудили ракетні обстріли українських територій.

"Подібні атаки ще більше загострюють ситуацію у сфері безпеки та є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє нападати на цивільних осіб та інфраструктуру. Атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних та соціальних збитків всьому європейському континенту, включаючи громадян Молдови, які відчувають наслідки війни по сусідству з нами", – заявили у відомстві.