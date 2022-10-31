Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 мільярда на день, – Гетманцев
Втрати України від масштабних повітряних тривог упродовж робочого дня становлять щонайменше 7,5 млрд грн.
Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди йдуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", – зазначив він.
За його словами, втрати економіки внаслідок масштабних тривог у робочий день становлять щонайменше у 7,5 млрд грн.
"Ми не можемо віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші. Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/у неробочі години/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", – наголосив нардеп.
Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. Тривога була оголошена по всій країні, окрім окупованого Криму.
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множимо на всі робочі дні, а їх приблизно на 288
буде 7,5 трлн
економіка Українни в гривнях в рік 21 трлн або 520 млрд в баксах
знову щось скиздів, бо цифри не сходяться
але, коло вони говорили правду???
Щоб репарації сплачували до віку..
Канфєтні фабрики-дороги
Рівно стільки коштують випущені по державi бiьше https://sprotyv.info/news/povitryani-sili-znishhili-44-iz-50-vipushhenih-po-ukra%d1%97ni-rosijskih-raket/ 50 ракет Х-101/Х-555 (точна вартість залежить від кількості ракет кожного типу), пише N Telegram-канал.
Вартість ракети Х-101 становить $13 млн;
Х-555 - $7,5 млн.
Ця величезна сума перевищує річні бюджети Новосибірська чи Єкатеринбурга - третього та четвертого за розмірами міст росії.
А враховуючи те що росію викинули на смітник історії з технічного обслуговування..
То це останні ракети..наступні будуть з 16бітних іграшок.
А Цезаря обожнюють, як мінімум, "73%".
Боже.. ну де ото було пороблено, що отаке вибрали??? чи таки не на часі? ))))
зелена мафія, один із головних ідеологів.
жалюгідний, підлий та сволочний тип
Скільки в день Україні коштують ЗЄрмаки, Татарови, Тимошенки та Гетьманцеви?
22.02.2022
"ВЛАШТУВАВ ІСТЕРИКУ": ГЕТМАНЦЕВ ВИСТУПИВ ПРОТИ ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ.
Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.
Про це у вівторок, 22 лютого, заявив народний депутат від Європейської солідарності" Володимир В'ятрович у фейсбуці.
"Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про ******* озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже "збалансованим", - наголосив В'ятрович.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_economy-ukr/full/1612-bilshist-iniciativ-danila-getmanceva-zakinchilisya-provalom-zmi-nazvali-prichini/amp
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Що чекає Україну?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.
Чув вже цей подоляцький заклик.
Дійсно все буде нормально коли Зе клоуна не буде при владі.
гадаю що дорожче...
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності
1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }
2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.