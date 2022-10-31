БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Війна
7 991 89

Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 мільярда на день, – Гетманцев

гетманцев

Втрати України від масштабних повітряних тривог упродовж робочого дня становлять щонайменше 7,5 млрд грн.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди йдуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", – зазначив він.

За його словами, втрати економіки внаслідок масштабних тривог у робочий день становлять щонайменше у 7,5 млрд грн.

"Ми не можемо віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші. Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/у неробочі години/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", – наголосив нардеп.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. Тривога була оголошена по всій країні, окрім окупованого Криму. 

Автор: 

бюджет (1810) росія (14212) Гетманцев Данило (482)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+62
А скільки коштує економіці країни діяльність гетьманцева та інших «слуг»? І чи не є ці тривоги результатом їхньої діяльності?
показати весь коментар
31.10.2022 14:57
+52
то відміни, ти ж це хочеш? здирник, хапуга. Твої ініціативи коштують державі набагато більше..
показати весь коментар
31.10.2022 14:54
+43
а присутність дебілів зе-цирку при владі коштує Україні набагато більше.
показати весь коментар
31.10.2022 14:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то відміни, ти ж це хочеш? здирник, хапуга. Твої ініціативи коштують державі набагато більше..
показати весь коментар
31.10.2022 14:54 Відповісти
О, а цей холуй відморожений уже знайшов на що списати вкрадене і роздирибанане.
показати весь коментар
31.10.2022 16:40 Відповісти
як що за пару годин в день 7,5 млрд то 1 робочий день 26 ярдів
множимо на всі робочі дні, а їх приблизно на 288
буде 7,5 трлн
економіка Українни в гривнях в рік 21 трлн або 520 млрд в баксах
знову щось скиздів, бо цифри не сходяться
але, коло вони говорили правду???
показати весь коментар
31.10.2022 21:26 Відповісти
О, я якийсь дурник не хотів втрачати 7 млрд в місяць
показати весь коментар
31.10.2022 14:55 Відповісти
Мразота Зеледурків... Нема слів 😭
показати весь коментар
31.10.2022 16:01 Відповісти
це рахунок Байдену?
показати весь коментар
31.10.2022 14:56 Відповісти
Це рахунок державі-окупанту.. росіі
Щоб репарації сплачували до віку..
показати весь коментар
31.10.2022 16:03 Відповісти
не думаю.зелень тільки союзникам хамить.
показати весь коментар
31.10.2022 16:20 Відповісти
А скільки коштує економіці країни діяльність гетьманцева та інших «слуг»? І чи не є ці тривоги результатом їхньої діяльності?
показати весь коментар
31.10.2022 14:57 Відповісти
Саме вони відкривали ворота ширше, щоб ху@ловці якнайшвидше зайшли в Україну.
показати весь коментар
31.10.2022 15:23 Відповісти
И ещё дорожки ковровые расстелили от Чонгара до Мариуполя‼️Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ,ПОЧЕМУ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ было вне зоны ответственности ЗСУ ?Генерал Кривонос говорил, что раньше он отвечал за это направление , а кто лично при зеленском
показати весь коментар
31.10.2022 15:55 Відповісти
Напад кацапів коштує більше, ніж діяльність Гетьманцева зі слугами. Але і перше, і друге, це непомірні витарати для спільного українського карману. Доказом тому є те, що в обох випадках слуги шукають зовнішнє фінансування. Та попри витрати на війну, витрати на діяльність Гетьманцева і слуг нікуди не поділася.
показати весь коментар
31.10.2022 15:42 Відповісти
витрати- це коли ви їсте, щоб жити... А ці гордони- живуть, щоб жерти наше.
показати весь коментар
01.11.2022 00:43 Відповісти
Витрати, в цьому випадку, це коли спільнокошт ділять на різні потреби. Серед них, окрім пенсій можуть бути безпека, культура, освіта. Ніщо з цього буквально не їдять. І хоча частину з цих грошей хтось отримує щоби їсти, але не за так, а за надані суспільству послуги. Депутати ВР теж надають суспільству послуги з представницьтва у демократичній країні. Інше питання, чи вони ефективні, але це стосується будь яких інших послуг. Обрання ефективних залежить від виборців. Якщо досі це не так, значить неефективні перш за все виборці.
показати весь коментар
02.11.2022 00:51 Відповісти
а присутність дебілів зе-цирку при владі коштує Україні набагато більше.
показати весь коментар
31.10.2022 14:57 Відповісти
Голубенко , не воняй брехней ‼️Порошенко в Украине и помогает ЗСУ на миллиарды , а твои дешовки Д'ерьмак , Тимошенко, Старух и …………………ГУММАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ У ОБЕЗДОЛЕННЫХ и ОАНЕНЫХ П#ЗДЯТ НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ ФАКТ‼️
показати весь коментар
31.10.2022 15:59 Відповісти
Воно більше нічого не знає..
Канфєтні фабрики-дороги
показати весь коментар
31.10.2022 16:04 Відповісти
я не з тих, хто плаче, я звик дебілів карати.
показати весь коментар
31.10.2022 16:09 Відповісти
А скільки Україні коштує те,що гєтьманцев ще й досі не полірує нари?🤔
показати весь коментар
31.10.2022 14:59 Відповісти
Дойдёт и до тебя очередь,****....
показати весь коментар
31.10.2022 14:59 Відповісти
Ранкова ракетна атака на Україну обійшлася росії у $ 400-600 млн

Рівно стільки коштують випущені по державi бiьше https://sprotyv.info/news/povitryani-sili-znishhili-44-iz-50-vipushhenih-po-ukra%d1%97ni-rosijskih-raket/ 50 ракет Х-101/Х-555 (точна вартість залежить від кількості ракет кожного типу), пише N Telegram-канал.

Вартість ракети Х-101 становить $13 млн;

Х-555 - $7,5 млн.

Ця величезна сума перевищує річні бюджети Новосибірська чи Єкатеринбурга - третього та четвертого за розмірами міст росії.
показати весь коментар
31.10.2022 14:59 Відповісти
Они врать не булут они просто могут ошибиться
показати весь коментар
31.10.2022 15:39 Відповісти
Це нинішня собівартість..
А враховуючи те що росію викинули на смітник історії з технічного обслуговування..
То це останні ракети..наступні будуть з 16бітних іграшок.
показати весь коментар
31.10.2022 16:08 Відповісти
"віддалено" без світла і зв'язку теж не дуже вийде
показати весь коментар
31.10.2022 14:59 Відповісти
Не можливо читати таких горе міністрів, хто вам винний,що воюючу країну асфальтом залили,а не ППО.
показати весь коментар
31.10.2022 15:00 Відповісти
Тезка -- він може и горе але не міністр .
показати весь коментар
31.10.2022 15:29 Відповісти
Хто-небудь, пристрельте гниду-Гетманцева, як скажену собаку і українська економіка зразу зітхне з полегшенням
показати весь коментар
31.10.2022 15:01 Відповісти
Розумна пропозиція
показати весь коментар
31.10.2022 15:27 Відповісти
Можна і втопити
показати весь коментар
31.10.2022 15:41 Відповісти
В уборной ?
показати весь коментар
31.10.2022 16:43 Відповісти
Підарас
показати весь коментар
31.10.2022 15:02 Відповісти
Да закрийте вже йому рота він добре насолив людям
показати весь коментар
31.10.2022 15:07 Відповісти
Ви шо?! Це ж дружбан Цезаря.
А Цезаря обожнюють, як мінімум, "73%".

показати весь коментар
31.10.2022 15:16 Відповісти
А хто на фото Цезар?
показати весь коментар
31.10.2022 15:42 Відповісти
Та це я зробила комплимент отому пуцвірку, що з правого боку.)
показати весь коментар
31.10.2022 15:53 Відповісти
та ні.. не зробили))) він так себе від самого початку відчуває (то Ви його таємні мріі на світ витягли)))
Боже.. ну де ото було пороблено, що отаке вибрали??? чи таки не на часі? ))))
показати весь коментар
31.10.2022 16:01 Відповісти
Це ж Біба і Боба...
показати весь коментар
31.10.2022 22:21 Відповісти
терпеть не могу єтого мудака
показати весь коментар
31.10.2022 15:07 Відповісти
Та ні, економіка втрачає через зе-цирк дебілів при владі, придурок у тебе мільйони безробітних, організуй роботу в три зміни або в чотири і не їби людям мізки за роботу понаднормових годин і вихідних.
показати весь коментар
31.10.2022 15:08 Відповісти
проФФесор гетьманцев, вчора налаштовував схеми укриття налогів з грального бізнесу, сегодня владний керманич
зелена мафія, один із головних ідеологів.

жалюгідний, підлий та сволочний тип
показати весь коментар
31.10.2022 15:09 Відповісти
"коли ми й надалі будемо продовжувати оголошувати повітряні тривоги, то ми не зможемо будувати нові дороги" (С)
показати весь коментар
31.10.2022 15:10 Відповісти
Підрахуй!!!!

Скільки в день Україні коштують ЗЄрмаки, Татарови, Тимошенки та Гетьманцеви?
показати весь коментар
31.10.2022 15:13 Відповісти
Давно відомо, що свої ГНИДИ шкідливіші за чужих вошей.

22.02.2022

"ВЛАШТУВАВ ІСТЕРИКУ": ГЕТМАНЦЕВ ВИСТУПИВ ПРОТИ ВИДІЛЕННЯ ГРОШЕЙ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ.


Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, "слуга народу" Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для української армії.

Про це у вівторок, 22 лютого, заявив народний депутат від Європейської солідарності" Володимир В'ятрович у фейсбуці.
"Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про ******* озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже "збалансованим", - наголосив В'ятрович.
показати весь коментар
31.10.2022 15:13 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 15:31 Відповісти
У мене таке враження, що ЗЕлуплене кацапидло Гетьманцев радіє цим збиткам!
показати весь коментар
31.10.2022 15:19 Відповісти
о, ше одне чмо пархате вилізло, пейсата лічинка сівковича!!!!
показати весь коментар
31.10.2022 15:24 Відповісти
Гетманцев ще при владі? Довів економіку до паралічу! Нашкодив набагато більше, ніж Путлєр
показати весь коментар
31.10.2022 15:26 Відповісти
Большинство инициатив Даниила Гетманцева закончились провалом - СМИ

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_economy-ukr/full/1612-bilshist-iniciativ-danila-getmanceva-zakinchilisya-provalom-zmi-nazvali-prichini/amp
показати весь коментар
31.10.2022 15:26 Відповісти
Завдяки цьому диверсанту напередодні вторгнення нацгвардія била кийками своїх громадян під ВР! В результаті нацгвардія здала ЧАЕС в перший же день 24 лютого
показати весь коментар
31.10.2022 15:29 Відповісти
зеленые мрази стоят нам несравненно больше
показати весь коментар
31.10.2022 15:29 Відповісти
Хворе на голову.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Що чекає Україну?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.
показати весь коментар
31.10.2022 15:30 Відповісти
Не начасі ?
Чув вже цей подоляцький заклик.
Дійсно все буде нормально коли Зе клоуна не буде при владі.
показати весь коментар
31.10.2022 15:34 Відповісти
Ну так йди на майдан, знімай з посади слугу! Чи в тебе завдання підбурювати людей в інтернеті?
показати весь коментар
31.10.2022 16:11 Відповісти
Не хвилюйся подоляцький, скинемо і клоуна як прийде час.
показати весь коментар
31.10.2022 21:14 Відповісти
Знову гетьманцев бреше. Володі вони коштували 5 млрд доларів на місмяць, а цьому більше 7-ми на день. Хтось бреше. Це результат некомпетентності, алчності, мародерства, бариг при владі і грабежу бюджету.
показати весь коментар
31.10.2022 15:32 Відповісти
Це та гнида що пожалкувала виділити 50 млрд до військового бюджету називаючи це популізмом.
показати весь коментар
31.10.2022 15:33 Відповісти
.............. а хіба гидьманцева вже випустили з буцигарні?.. чи зелена влада його туди досі не помістила?.. https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c зеленський, воно ж, гидьманцеве, мішає тебе з лайном - чи це тоби нравиться, як воно горить, всі бігають, очівилазять
показати весь коментар
31.10.2022 15:37 Відповісти
Ця гнида кацапська все радується.
показати весь коментар
31.10.2022 15:37 Відповісти
Сам гетьманцев з своїм шефом обходиться Україні набагато дорожче
показати весь коментар
31.10.2022 15:38 Відповісти
Зате Зе зекономив 7 мільярдів перед початком війни.
показати весь коментар
31.10.2022 15:51 Відповісти
а сколько миллионов-миллиардов обходится Украине содержание отаких долбоё*** их помощников-советников-секретуток-охраны-водителей, аренда жилья, авто (плюс заправки и запчасти), оздоровление и льготы на всё и для всех вышеперечисленных холуёв и родственников?
показати весь коментар
31.10.2022 16:06 Відповісти
Гамнянцєв, а скільки ти коштуєш кожному україньцю в день? Ти ж так ******** "засРуській мір", чи вже забув, зрадник?
показати весь коментар
31.10.2022 16:23 Відповісти
Гетьманцева- геть !
показати весь коментар
31.10.2022 16:37 Відповісти
Тільки бабло і рахують, не життя, муки, катування, голод, холод, приниження, гвалтування наших людей, ні, бабло. Бога немає
показати весь коментар
31.10.2022 16:38 Відповісти
а скільки коштує економіці діяльність цього упиря іржавого?
гадаю що дорожче...
показати весь коментар
31.10.2022 16:39 Відповісти
Діяльність цього ублюдка приносить збитки у сотні разів більші. Маю надію ,що прийде час коли йому доведеться відповідати на запитання компетентних органів , а потім отримати термін покарання з конфіскацією...
показати весь коментар
31.10.2022 16:47 Відповісти
От цікаво!А скільки коштує КРАЇНІ його діяльність,яка більше ****** на шкоду ніж допомогу?
показати весь коментар
31.10.2022 17:34 Відповісти
яка допомога. про що ви?
показати весь коментар
31.10.2022 18:28 Відповісти
Гетьманцева пора в тюрячку отправить, варежки шить для ЗСУ, хоть какой-то толк с бениного поца.
показати весь коментар
31.10.2022 18:10 Відповісти
Зебилы с опзжопистами и поклонники старухи-колясочницы, а те подскажите, сколько в день стоит ЛЮДЯМ ваш выбор в 2019 году?
показати весь коментар
31.10.2022 18:19 Відповісти
Именно для этого гандон Гетьманцев навесил датчики GPS на все нефтебазы - чтобы его кураторам из ********* было легче бомбить!
показати весь коментар
31.10.2022 19:03 Відповісти
А во сколько Украине обходиться деятельность гетманцева? Это тварь должна уже была давно раскачиваться на фонарном столбе!
показати весь коментар
31.10.2022 19:21 Відповісти
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників.

{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом.
показати весь коментар
31.10.2022 19:27 Відповісти
це все одно не йде в порівняння з тим, скільки нам вартують такі 3.14здаболи, як гетьманцев
показати весь коментар
31.10.2022 19:28 Відповісти
Как можно мерить упоминать эту куйню ,когда гибнут люди оставшись без жилья потеря близких родных , без воды без света, живут в палатках , какого им , и какие они потери понесли и понесут ? Человеческая жизнь это самое ценное в этой единственной убогой жизни.... Накуй вообще было публиковать эту куйню.
показати весь коментар
31.10.2022 22:20 Відповісти
Це ж Голобородько!!!!
показати весь коментар
01.11.2022 00:10 Відповісти
"Чудо в пір"ї " з юракадемії кивалова - портнова.
показати весь коментар
01.11.2022 07:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 