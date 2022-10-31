У Кремлі сумніваються у можливості продовження "зернової угоди" без участі Росії

Без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, коментуючи заяви Туреччини про наміри продовжити реалізацію "зернової угоди" без участі Росії, повідомляє Інтерфакс.

"За умов, коли Росія говорить про неможливість гарантувати судноплавство у вказаних районах, така угода навряд чи реалізується, і вона набуває іншого характеру: набагато більш ризикованого, небезпечного і негарантованого", – сказав речник Крремля.

Пєскова також попросили прокоментувати, як у Кремлі в цілому ставляться до намірів Туреччини продовжувати реалізацію "зернової угоди" без участі Росії.

"По лінії дипломатичного та інших відомств продовжуються контакти з турецькою стороною, а також з ООН", – сказав він.

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Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.