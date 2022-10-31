Без води залишаються 40% мешканців Києва
Внаслідок ранкових російських ракетних ударів без світла у Києві залишається 270 тисяч квартир, водопостачання досі відсутнє у 40% споживачів.
Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), наразі вдалося відновити водопостачання лівого берегу міста, тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.
"Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Завершується підключення об’єктів "Київводоканалу" до електроенергії, що дозволить відновлювати водопостачання", – зазначається у повідомленні.
У КМДА уточнили, що енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 21:00-22:00.
"Але, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна", – йдеться у повідомленні.
Також у столиці, в тому числі за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів, деякі бювети ще на стадії підключення.
У КМДА нагадали, що зранку, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва – без електроенергії.
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