Євросоюз закликає Росію повернутися до зернової угоди

Європейський Союз закликає Росію скасувати своє рішення про вихід із зернової угоди.

Про це заявила речниця Єврокомісії, передає Європейська правда з посиланням на BBC.

"Росія повинна повернутися до угоди, щоб дозволити морським коридорам постачати продовольство у світ", – сказала речниця.

Вона додала, що рішення Росії "ставить під загрозу основний експортний маршрут зерна та добрив, які так необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України".

Окремо Єврокомісія повідомила, що буде продовжена робота з удосконалення так званих "смуг солідарності", які сприяють експорту з України до ЄС залізничними, автомобільними та річковими шляхами.

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За даними Єврокомісії, починаючи з травня понад 14 млн тонн сільськогосподарської продукції було експортовано з використанням цих смуг.

За той самий період цими маршрутами було експортовано близько 15 млн тонн несільськогосподарської продукції, наприклад, сталі.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.