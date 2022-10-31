Україна продовжить виконувати "зернову угоду" попри заяви Росії, – Зеленський

Україна продовжує виконання зернової ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що в рамках так званої "зернової угоди" існують два паралельні документи, зокрема перший укладений між Україною, ООН і Туреччиною.

"Серед цих трьох суб'єктів я не чув, щоби хтось був не згодний і хотів би зупинити зернову ініціативу. Тому тут ми продовжуємо, як і домовлялися", – заявив Зеленський.

Другий документ укладено між Росією, Туреччиною та ООН. У цьому контексті президент зауважив, що "не чув, щоб його Туреччина чи ООН порушили, оскільки вони не зацікавлені в тому, щоби принести голод до країн Африки, Азії".

"Безумовно, якщо Росія каже, що вона виходить із зернової ініціативи, говорить про те, що вона виходить із домовленостей останніх трьох сторін, це говорить про те, що Росія порушує ці домовленості", – наголосив голова держави.

Зеленський зазначив, що світ вже звик до тієї чи іншої російської риторики з боку офіційних та неофіційних представників РФ, проте він розраховує на те, що партнери зможуть її "заспокоїти".

"Я впевнений і віритимемо, що партнери зможуть заспокоїти риторику РФ. Ми ж зі свого боку продовжимо зернову ініціативу. Тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність на ринки харчової продукції", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.