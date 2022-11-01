Мінрегіон можуть об’єднати з Мінінфраструктури і передати Кубракову, – нардеп Железняк

Міністерство розвитку громад та територій можуть об’єднати з Міністерством інфраструктури.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"За моєю інформацією на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання. Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова (очільник Мінрегіону, – ред.) у зв’язку з переходом на нову посаду", – зазначив він.

За його словами, начебто сам Мінрегіон "мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю міністру Кубракову".

Раніше ЗМІ писали про те, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов може обійняти посаду очільника НАК "Нафтогаз". Чинний голова компанії Юрій Вітренко написав заяву про відставку.