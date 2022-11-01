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Новини
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Мінрегіон можуть об’єднати з Мінінфраструктури і передати Кубракову, – нардеп Железняк

чернишов

Міністерство розвитку громад та територій можуть об’єднати з Міністерством інфраструктури.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"За моєю інформацією на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання. Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова (очільник Мінрегіону, – ред.) у зв’язку з переходом на нову посаду", – зазначив він.

За його словами, начебто сам Мінрегіон "мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю міністру Кубракову".

Раніше ЗМІ писали про те, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов може обійняти посаду очільника НАК "Нафтогаз". Чинний голова компанії Юрій Вітренко написав заяву про відставку

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Мінінфраструктури (1376) Мінрегіонрозвитку (636) Олексій Чернишов (110)


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Ви ще не задовбались, зебіли, об'єднувати - роз'єднувати? Почніть вже, нарешті, щось робити! Війна в країні! Падлюки...
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01.11.2022 11:12 Відповісти
смотрящому легше буде контролювати
та й чиновників меньше
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01.11.2022 12:26 Відповісти
Хаха, нове міністерство 2 - ви вже Мінекономіки з Мінагрополітики з'єднували, потім розєднували.
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01.11.2022 17:02 Відповісти
купи козу, продай козу....
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01.11.2022 17:39 Відповісти

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