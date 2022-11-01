Вітренко йде з "Нафтогазу", його місце може зайняти глава Мінрегіону Чернишов, – ЗМІ

Найближчим часом Юрій Вітренко піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та "Нафтогазі".

За їх словами, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце має зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує її функції.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконувача обов’язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", – каже співрозмовник.

Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Сам Вітренко казав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення. Коболєв пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді.