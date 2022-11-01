Вітренко йде з "Нафтогазу", його місце може зайняти глава Мінрегіону Чернишов, – ЗМІ
Найближчим часом Юрій Вітренко піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та "Нафтогазі".
За їх словами, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце має зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує її функції.
"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконувача обов’язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", – каже співрозмовник.
Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Сам Вітренко казав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення. Коболєв пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді.
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https://biz.censor.net/comments/locate/3377472/0192134b-fe45-73a2-9d83-ad65259937a0Чмо прийшло у прибуткову компанію, збанкрутувало її, навиписувало собі премій і з'їблося.
Враховуючи, хто є його мамця, на мій скромний погляд, очевидна диверсія на користь орків.
СБУ, альо! *** вашу мать! Работать будем, нє?
Відсутність наглядової ради та можливість призначати кого завгодно - це і є результат.
насеруть - і звалюють
А зная о схематозе в министерстве при Чернышове и о том, как будучи министром он построил под Киевом свой котеджный городок и записал его на свою помощницу, можно с уверенностью сказать, что козла пустили в огород. Теперь мы увидим старый схематоз на новый лад. И почему я не удивлён?
"Господа, а ведь могло быть и хуже" - такой фразой Плевако имел привычку начинать свою речь в суде.
Справді "Господа, а ведь могло быть и хуже добре що не Арахамію, чи отого всезнайку - папугу, який кожного дня коментує в ТВ і де тільки можна...
Проте відомо, що Юрій Вітренко 20 вересня 2018 року переказав з рахунків "Ощадбанку" на рахунок дружини Ірини в Ліхтенштейні 1 млн 900 тис. євро і 2 млн 900 тис. доларів США.