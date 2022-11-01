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Новини
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Вітренко йде з "Нафтогазу", його місце може зайняти глава Мінрегіону Чернишов, – ЗМІ

витренко

Найближчим часом Юрій Вітренко піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на співрозмовників у Верховній Раді та "Нафтогазі".

За їх словами, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце має зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує її функції.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконувача обов’язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", – каже співрозмовник.

Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Сам Вітренко казав, що очолити "Нафтогаз" йому запропонував Володимир Зеленський, а остаточно питання вирішувалося за лічені години та заяву на посаду довелося писати вже під час призначення. Коболєв пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді.

Автор: 

Нафтогаз (3316) Мінрегіонрозвитку (636) Вітренко Юрій (264) Олексій Чернишов (110)


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Топ коментарі
+15
Вітренко зробив головне - рейдерський захват Нафтогазу *********.

Відсутність наглядової ради та можливість призначати кого завгодно - це і є результат.
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01.11.2022 10:24
+11
Финпотоки оскудели, своё бабло урвал и переправил за границу, теперь можно и сваливать?
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01.11.2022 09:59
+11
Обанкротили Нафтогаз знову.
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01.11.2022 10:12
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Финпотоки оскудели, своё бабло урвал и переправил за границу, теперь можно и сваливать?
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01.11.2022 09:59 Відповісти
к мамке на московию
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01.11.2022 10:34 Відповісти
А шевченко з НБУ хіба не так пішов, на крав і пішов, класичний образ українського... держслужбовця...
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01.11.2022 10:41 Відповісти
Добра новина бо він хотів підвищувати ціни на блакитне паливо прямо під час війни
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01.11.2022 10:12 Відповісти
Крыса все что могла от туда высосала.
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01.11.2022 10:12 Відповісти
Обанкротили Нафтогаз знову.
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01.11.2022 10:12 Відповісти
як можна обанкротити банкрота вже десятиліття????
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01.11.2022 11:08 Відповісти
А ви подивіться , в період 2014 - 2019 там був плюс, як і в багатьох підприємствах.
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01.11.2022 18:36 Відповісти
чому ***, всі вони йдуть не в тюрму, а за бугор.
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01.11.2022 10:15 Відповісти
Грошенята за бугром, треба почати витрачати, біологічний годинник каже, пора брат, пора...))
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01.11.2022 10:48 Відповісти
Наворовался,премий миллионных себе повыписывал-пора отчаливать.
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01.11.2022 10:15 Відповісти
міняють шило на мило
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01.11.2022 10:19 Відповісти
Вже накрався, брати там вже нічого, пора валити.
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01.11.2022 10:21 Відповісти
.
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01.11.2022 10:22 Відповісти
А може, не у відставку його, а на нари?

https://biz.censor.net/comments/locate/3377472/0192134b-fe45-73a2-9d83-ad65259937a0Чмо прийшло у прибуткову компанію, збанкрутувало її, навиписувало собі премій і з'їблося.
Враховуючи, хто є його мамця, на мій скромний погляд, очевидна диверсія на користь орків.
СБУ, альо! *** вашу мать! Работать будем, нє?
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01.11.2022 10:23 Відповісти
Очільник СБУ Василь Малюк з замісником не подали декларації. Їх самих судити потрібно.
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01.11.2022 11:13 Відповісти
Вітренко зробив головне - рейдерський захват Нафтогазу *********.

Відсутність наглядової ради та можливість призначати кого завгодно - це і є результат.
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01.11.2022 10:24 Відповісти
А де мешкає маманя, досі в столиці московії?
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01.11.2022 10:28 Відповісти
Через кілька днів: "Ой, утік за кордон. Як несподівано! Давайте подамо його в розшук..."
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01.11.2022 10:33 Відповісти
В розыск когда подавать будете ? После того как заграницу выедет ?
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01.11.2022 10:40 Відповісти
Звісно коли буде за кордоном, аби потім вимагати екстрадиції, увесь держапарат має займатися чимось...))
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01.11.2022 10:44 Відповісти
Грошей нема, але ви тримайтесь. Цікаво, через скіки днів він вже буде за кордоном?
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01.11.2022 10:48 Відповісти
В заявлении, наверное, написал "по семейным обстоятельствам" - по уходу за сумасшедшей мамкой Натахой .....
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01.11.2022 10:49 Відповісти
ох, вже ця талановита сімейка Вітренків!
насеруть - і звалюють
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01.11.2022 10:54 Відповісти
13 листопада 2018 був призначений на посаду виконавчого директора НАК Нафтогаз України.
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01.11.2022 11:11 Відповісти
Что значит пойдет? И все? Забрать загран паспорт и дипломат паспорт.
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01.11.2022 11:20 Відповісти
Весело живемо братове. Мають нас куди хотять.
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01.11.2022 11:39 Відповісти
Береза-Ну, что же, можно сказать, что ещё один мой прогноз сбылся. Главе "Нафтогаза" Юрию Витренко указали на выход. Правда это произошло на пару месяцев позже, чем я предпологал. Но причина в том, что битва была за кандидата на замену. "Экономическая правда" пишет, что это будет действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. После этого можно поздравить. Игоря Валерьевича Коломойского с таким назначением. Ему удалось протолкнуть своего кандидата на этот пост. Что сказать, красава!

А зная о схематозе в министерстве при Чернышове и о том, как будучи министром он построил под Киевом свой котеджный городок и записал его на свою помощницу, можно с уверенностью сказать, что козла пустили в огород. Теперь мы увидим старый схематоз на новый лад. И почему я не удивлён?
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01.11.2022 11:53 Відповісти
Коболев і Вітренко виросли в НАК Нафтогаз... Тепер партія&правительство нав'язала галузі "спеціаліста" зі сторони...

"Господа, а ведь могло быть и хуже" - такой фразой Плевако имел привычку начинать свою речь в суде.

Справді "Господа, а ведь могло быть и хуже добре що не Арахамію, чи отого всезнайку - папугу, який кожного дня коментує в ТВ і де тільки можна...
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01.11.2022 12:06 Відповісти
Ща он на биржу станет как безработный, и бюджет ох#еет ему пособие платить. Одна надежда на военкомат, повестку в зубы и на учебку
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01.11.2022 12:35 Відповісти
Наконец! Как можно было назначить особо не скрывающегося коллаборанта на такую должность? Ну е-мое! Это же сын Наталии Витренко!!!
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01.11.2022 12:36 Відповісти
Вітренко відмовився уточнювати, скільки особисто він отримав премії, пославшись на корпоративну етику і необов'язковість оголошувати такі дані публічно (глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв отримав 207 млн грн ($ 7,9 млн)).
Проте відомо, що Юрій Вітренко 20 вересня 2018 року переказав з рахунків "Ощадбанку" на рахунок дружини Ірини в Ліхтенштейні 1 млн 900 тис. євро і 2 млн 900 тис. доларів США.
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01.11.2022 12:55 Відповісти
витренко провалил закачку газа, отопительный сезон будет сорван, а он будет загорать в Монако
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01.11.2022 14:13 Відповісти

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