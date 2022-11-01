Американський мільярдер Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter Inc. і тепер одноосібно керує компанією, угоду купівлі якої він закрив минулого тижня.

Як пояснюється на сайті Агентства регулювання діяльності фінансових інститутів (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), роль ради директорів полягає в "турботі про інтереси акціонерів". Тим часом у Twitter залишився лише один контролюючий акціонер, і компанії не потрібна рада директорів, передає Інтерфакс-Україна.



До завершення операції з придбання Twitter до ради директорів компанії, зокрема, входив колишній CEO Параг Агравал. Його було звільнено з цієї посади минулого тижня разом із кількома іншими топменеджерами компанії.



Як повідомлялося, у квітні Twitter прийняла пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд, але у липні він повідомив про відмову від угоди, оскільки не отримав реальних даних про кількість фейкових облікових записів.



Судові розгляди за позовом Twitter до Маска у зв'язку з його відмовою від купівлі соцмережі мали розпочатися 17 жовтня, проте після того, як мільярдер заявив про намір повернутися до її завершення, суд дав сторонам період до 28 жовтня, щоб досягти угоди.



Дії мільярдера щодо покупки Twitter перевіряють американські регулятори.