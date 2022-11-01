Євросоюз має повністю відмовитися від російського газу, – єврокомісар

Євросоюз вже зменшив залежність від російського газу, однак має повністю відмовитися від нього якнайшвидше.

Про це єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила у інтерв'ю УНІАН.

"Ми повинні якнайшвидше повністю відмовитися від російського газу, як ми вже вирішили зробити з російським вугіллям, сирою нафтою та нафтопродуктами", – заявила єврокомісарка.

Вона зауважила, що ЄС вже значно зменшив свою залежність від російського газу, однак цей процес має продовжуватися.

"Потоки з Росії вже різко скоротилися. Минулого року ми отримали 41% трубопровідного газу з Росії. Наразі ця частка знизилася до 9%. Нам вдалося подолати цей вплив, забезпечивши альтернативні постачання та зменшивши попит, і ми продовжуватимемо це робити, а також збільшуватимемо наше виробництво відновлюваної енергії", – запевнила Сімсон.

Вона нагадала, що Єврокомісія запропонувала низку заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включно з ціною на газ, яка все ще є об’єктом маніпуляцій з боку Росії.

"Серед інших інструментів, Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки TTF, якщо отримає відповідний мандат з боку Ради ЄС", – сказала Сімсон, зауваживши, що наступна зустріч міністрів енергетики країн ЄС з цього питання відбудеться 24 листопада.

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Як повідомлялося, лідери Євросоюзу в ході дводенного саміту Європейського Союзу, який стартував 20 жовтня в Брюсселі, не змогли домовилися про обмеження цін на газ, але домовилися продовжити пошук компромісу для стримування зростання цін на енергію. Проти такої пропозиції, зокрема, виступили Угорщина та Німеччина.

На тлі розбіжностей між країнами ЄС у цьому питанні Єврокомісія вирішила не включати у перелік заходів у відповідь на енергетичну кризу озвучену раніше пропозицію запровадити обмеження максимальних цін на газ.

Натомість Єврокомісія прагне отримати мандат від урядів країн-членів ЄС для запровадження обмеження цін на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility) – найбільшому майданчику з торгівлі газом у Європі. До такого кроку планується вдатися лише у крайньому випадку. Крім того, в ЄС планується створити спільний механізм для придбання газу, в рамках якого країни координуватимуть заповнення газових сховищ.