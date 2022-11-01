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Новини
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Євросоюз готовий постачати Україні електроенергію, - єврокомісарка Сімсон

сімсон

Якщо росіяни продовжать завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі України і в країні виникне гострий дефіцит електроенергії, то Європейський Союз готовий допомогти з імпортом електрики.

Про це єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила у інтерв'ю УНІАН.

"У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію до України. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався", – зазначила вона.

За її словами, у цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС.

"Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні - це, звичайно, її найближчі сусіди. Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, погодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, аби збільшувати цей ліміт", – додала Сімсон.

Як повідомлялося, у понеділок, 31 жовтня, Росія знову завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

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імпорт (2318) Євросоюз (5103) електроенергія (4240)


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Европа, как одна страна и все можно балансировать так, чтобы в целом было все на середине для всех.
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01.11.2022 16:08 Відповісти
Евросоюз - это 30 триллионов евро валового внутреннего продукта.

1 % от их ВВП - это 3 миллиарда евро. Так что, вполне смогут помочь Украине.
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01.11.2022 21:26 Відповісти
1% - це 300 млрд. євро
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01.11.2022 22:30 Відповісти
and electricity generators and fuel for them please!
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02.11.2022 08:43 Відповісти
Добре що ЕС думає за Українців, я думав топити асфальтом будем.
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03.11.2022 22:44 Відповісти

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