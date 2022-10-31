Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджені 18 об’єктів інфраструктури у 10 регіонах, – Шмигаль

Унаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль – не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України", – зазначив він.

Водночас, за його словами, наслідки могли бути набагато гіршими. Проте завдяки професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по українській території ракет збито 44.

Очільник уряду підкреслив, що ремонтні бригади наразі працюють на повну потужність.

"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. В Офісі президента вже попередили, що в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.