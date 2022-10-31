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Новини
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Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджені 18 об’єктів інфраструктури у 10 регіонах, – Шмигаль

шмигаль

Унаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль – не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України", – зазначив він.

Водночас, за його словами, наслідки могли бути набагато гіршими. Проте завдяки професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по українській території ракет збито 44.

Очільник уряду підкреслив, що ремонтні бригади наразі працюють на повну потужність.

"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. В Офісі президента вже попередили, що в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Автор: 

електроенергія (4241) інфраструктура (227) Шмигаль Денис (1487)


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То мсклі такі вмілі, що 6-тю ракетами вразили 18 об'єктів???

Нічосі!
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31.10.2022 13:22 Відповісти
Шмигаль зараз задіє Плани технічного прикриття у галузі паливно👍‼️👏енергетичного комплексу!!!
Мабуть, він три роки не марно з міністрами штани протирали та за ОСОБЛИВУ РОБОТУ гроші отримували з преміями???‼️😡😠😡‼️

Власники ОБЛЕНЕРГО та ОБЛГАЗІВ разом із Шмигалем усе оперативно полагодять!!!
Чекаємо на фірташа та інших …
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31.10.2022 14:16 Відповісти

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