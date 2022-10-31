Унаслідок ранкових обстрілів пошкоджені 18 об’єктів інфраструктури у 10 регіонах, – Шмигаль
Унаслідок ранкового обстрілу російськими ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль – не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України", – зазначив він.
Водночас, за його словами, наслідки могли бути набагато гіршими. Проте завдяки професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по українській території ракет збито 44.
Очільник уряду підкреслив, що ремонтні бригади наразі працюють на повну потужність.
"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні", – наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. В Офісі президента вже попередили, що в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.
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Нічосі!
Мабуть, він три роки не марно з міністрами штани протирали та за ОСОБЛИВУ РОБОТУ гроші отримували з преміями???‼️😡😠😡‼️
Власники ОБЛЕНЕРГО та ОБЛГАЗІВ разом із Шмигалем усе оперативно полагодять!!!
Чекаємо на фірташа та інших …