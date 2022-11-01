Дефіцит платіжного балансу у вересні зменшився втричі, – Нацбанк

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2022 року становив $750 млн, що у 2,9 разу менше дефіциту у $2,2 млрд у вересні минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його даними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні 2022 року становив $1,9 млрд порівняно із дефіцитом $800 млн у вересні 2021 року.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 34,9% та 24,4% відповідно, тоді як за місяць їхній експорт зріс на 24,4%, а імпорт – на 3,2%.

Основним чинником зменшення обсягів експорту до $3,9 млрд було падіння експорту чорних та кольорових металів на 76%.

Обсяги імпорту товарів за цей період зменшилися до $4,9 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт знизився на 22%. Водночас, енергетичний імпорт скоротився на 31,9%.

За оцінками Нацбанку, у вересні-2022 було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,2 млрд порівняно з профіцитом $272 млн у вересні-2021. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати зросли у 3,2 раза. Одночасно експорт послуг скоротився на 22,9%, а імпорт зріс у 1,9 раза.

Профіцит балансу первинних доходів у вересні-2022 становив $1 млрд проти дефіциту $1,1 млрд у вересні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 15,9%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 88,6%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у вересні поточного року становило $1,9 млрд проти $820 млн у вересні попереднього року.

Чистий відтік фінансового рахунку становив $2,6 млрд (у вересні роком раніше – $1,4 млрд), що було зумовлено відпливом коштів у операціях приватного сектора.

Чистий приплив за операціями держсектора становив $446 млн (у вересні 2021 року – відтік $1,9 млрд).

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Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $200 млн, тоді як у вересні попереднього року цей показник становив $821 млн.

Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями склало $2,4 млрд. Він був зумовлений зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $640 млн та виплатами за єврооблігаціями на $60 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за вказаний звітний місяць збільшилася на $2,4 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої позиції щодо торгових кредитів на $1,2 млрд, а також зростання готівки поза банками на $1,2 млрд.

Як повідомлялося, за даними НБУ, профіцит зведеного платіжного балансу України у серпні 2022 року становив $3,2 млрд, що у 25,4 разу більше за профіцит у $126 млн грн у серпні минулого року.

Зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.