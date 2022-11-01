Темпи експорту українського зерна відстають від минулорічних на 33%

Експорт зернових із початку 2022-2023 маркетингового року (МР, липень 2022 – червень 2023) станом на 31 жовтня становить 12,91 млн тонн проти 19,41 млн тонн на відповідну дату минулого МР.

Про це йдеться в інформації Державної митної служби, передають Порти України.

Як повідомляєтья, кукурудза стала єдиною зерновою культурою, яка продемонструвала зростання експорту в поточному сезоні – утричі, до 6,84 млн тонн.

Експорт інших основних зернових зменшився, зокрема:

пшениці – в 2,5 раза, до 4,94 млн тонн;

ячменю – у в 4,1 раза, до 1,09 млн тонн.

Крім того, борошна експортовано 36,9 тис. тонн проти 43,4 тис. тонн роком раніше, зокрема пшеничного – 34,1 тис. тонн проти 43 тис. тонн.

Експорт зернових у жовтні становив 4,22 млн тонн проти 5,05 млн тонн минулого року.

При цьому експорт кукурудзи збільшився в 2,6 раза – до 2 млн тонн. Експорт інших основних зернових зменшився, зокрема:

пшениці – на 44,8%, до 1,9 млн тонн;

ячменю – в 2,2 раза, до 313 тис. тонн.

Крім того, борошна експортовано у жовтні 12,3 тис. тонн проти 6,9 тис. тонн роком раніше, зокрема пшеничного – 12 тис. тонн проти 6,8 тис. тонн.

Як повідомлялося, три судна покинули українські порти вдень 1 листопада відповідно до чорноморської угоди про експорт зерна.

Міноборони Росії увечері в понеділок заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Раніше 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Перед цим президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує продовження дії домовленостей про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів попри рішення Росії призупинити свою участь у цій угоді.

Своєю чергою прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що без участі Росії угода про забезпечення "зернового коридору" для вивезення аграрної продукції з українських портів навряд чи може бути реалізована.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з портів України. Після цього Україна вимушено призупинила експорт зерна морським шляхом.

Однак у неділю ООН, Туреччина та Україна погодили план переміщення 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах. А у понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.