Кабмін спростив надання пільгових кредитів на житло для переселенців

Уряд розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Тепер право на пільговий іпотечний кредит отримали внутрішньо переміщені особи, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації.

Як повідомляє Мінреінтеграції, відповідні зміни до порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW) затверджено на засіданні Кабміну 1 листопада.

Відтепер переможці відбору отримують можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше – 25 років). При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

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Також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше – 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. м (раніше – 21 кв. м).

Крім того, установлена можливість здійснення реструктуризації заборгованості. Зокрема, шляхом:

розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом;

надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків;

збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців).

Знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії Росії, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків. Про факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Якщо підставою для встановлення кредитних канікул є знищення житла, такі кредитні канікули встановлюються до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт.

Програму "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" реалізують Держмолодьжитло та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Проект фінансується за рахунок 25,5 млн євро гранту уряду Німеччини, наданих у рамках міжурядової угоди через KfW.