Кабмін дозволив закупити безпілотники за кошти пільгового кредиту від Польщі

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про використання виділеного ще 2015 році Польщею кредиту на умовах пов’язаної допомоги, дозволивши закупити за його кошти безпілотники для моніторингу державного кордону.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, відповідне рішення було увалене на засіданні уряду у вівторок, 1 листопада.

"Прийняті зміни створюють умови для посилення моніторингу державного кордону шляхом закупівлі безпілотних авіаційних систем та інших сучасних моніторингових засобів за рахунок кредиту", – зазначається у повідомленні.

Також зміни встановлюють розмір авансу (попередньої оплати) для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг в залежності від умов польських підприємств з урахуванням воєнного стану в Україні та продовжують строки авансу (попередньої оплати) для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг для контрактів, які фінансуються в рамках Кредитного договору, до кінця 2025 року.

Читайте також: В "Укроборонпромі" розповіли деталі про новий безпілотник з дальністю 1000 кілометрів

Як повідомлялося, минулого року Кабінет міністрів переніс з 2020 на 2023 рік кінцевий термін укладання контрактів з польськими підприємствами в рамках договору з Польщею про надання кредиту, який планувалося використати для будівництва пунктів пропуску та доріг на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, у серпні 2018 року Кабінет міністрів схвалив продовження до 2020 року термінів дії Договору між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, підписаного 9 вересня 2015 року.

Кредит надається урядом Польщі на таких пільгових умовах: