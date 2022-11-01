Toyota збільшила прибуток після припинення роботи в Росії

Японський автоконцерн Toyota Motor Corporation оцінив витрати, пов’язані з припиненням виробництва автомобілів у Росії, в 97 мільярдів ієн (понад $650 млн за поточним курсом).

Про це йдеться у звітності компанії за другий квартал поточного фінансового року, що завершився 30 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як уточнив у ході пресбрифінгу у вівторок головний бухгалтер Toyota Масахіро Ямамото, відповідна "сума збитків, понесених у першому півріччі, включає витрати на звільнення співробітників, що залишаються, і витрати у зв'язку із знеціненням активів".

Водночас чистий прибуток Toyota у другому фінкварталі склав 434,26 млрд ієн ($2,92 млрд) порівняно з 626,65 млрд ієн роком раніше. Квартальний виторг Toyota збільшився до 9,22 трлн ієн порівняно з 7,55 трлн ієн.

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Як повідомлялося, російський підрозділ автовиробника ТОВ "Тойота Мотор" повідомив про повне припинення виробництва і консервацію заводу у Санкт-Петербурзі наприкінці вересня. Компанія уточнювала, що з моменту припинення випуску автомобілів на початку березня зберігала повний штат співробітників, який на кінець вересня становив 2,35 тисячі осіб.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4, які традиційно входили до топ бестселерів російського ринку. Потужності були розраховані на випуск 100 тис. автомобілів на рік. У 2021 завод збільшив виробництво на 20%, до 80,8 тис. машин, за той же період компанія реалізувала на російському ринку 117,3 тис. машин (з урахуванням Lexus). Підприємство також постачало машини до Казахстану, Білорусі та Вірменії.

Нагадаємо, у березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.