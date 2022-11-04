У "Дії" з’явилася нова військова облігація – "Енергодар"

Відсьогодні в "Дії" доступна ще одна військова облігація – Енергодар.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що вона має процентну ставку 12% та дату виплати до 5 квітня 2023 року.

"Військові облігації – це як депозит, але не в банк, а в перемогу. Купуючи облігацію в "Дії", ви підтримуєте економіку, допомагаєте армії та отримуєте гарантований прибуток", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 1 листопада, через "Дію" були повністю розпродані "кримські" та "луганські" облігації. Загалом у "Дії" українці придбали 82 тис. військових облігацій, що дорівнює понад 82 млн грн.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".

Окрім "Енергодара", у "Дії" також доступні такі облігації як "Севастополь", "Донецьк", "Маріуполь", "Херсон", "Мелітополь" та "Бердянськ".