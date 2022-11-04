Квартальний прибуток мобільного оператора lifecell зріс у 2 рази

Мобільний оператор ТОВ "Лайфселл" (lifecell) у третьому кварталі 2022 року збільшив дохід на 9,8% – до 2,37 млрд, порівняно із 2,16 млрд грн за аналогічний період 2021 року.

Водночас чистий прибуток оператора за вказаний період склав 381,6 млн грн, що у 2,2 рази більше, ніж було у третьому кварталі минулого року (173,8 млн грн), повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані його материнської компанії Turkcell.

Показник EBITDA за звітний період зріс на 15,8% – до 1,42 млрд грн, маржа EBITDA склала 59,8% (за аналогічний період 2021 року цей показник становив 56,7%).

При цьому активна тримісячна абонентська база lifecell у третьому кварталі скоротилася на 7,9% – до 8,2 млн абонентів, хоча загальна кількість користувачів зросла на 2% – до 10,1 млн абонентів.

Активний тримісячний ARPU компанії у третьому кварталі 2022 року зріс на 14,9% і склав 95,4 грн порівняно з торішнім показником 83 грн.

Водночас, 12-місячний MoU зменшився на 17,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 148,8 хвилин (180,6 хв. у третьому кварталі 2021 року).

Капітальні видатки lifecell у липні-вересні 2022 року зменшилися на 10,4% – до 639,6 млн грн порівняно з 713,7 млн грн за аналогічний період 2021 року.

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За даними lifecell, у середньому близько 9% технологічних майданчиків оператора у третьому кварталі 2022 року тимчасово не працювали.

При цьому станом на кінець вересня приблизно 91% магазинів lifecell працювали щодня по всій країні.

Також у lifecell зазначили, що оператор продовжує лідирувати за рівнем проникнення смартфонів, що досяг 84,5% станом на кінець третього кварталу 2022 року.

Як повідомлялося, lifecell за підсумками 2021 року отримав чистий прибуток у розмірі 610,9 млн грн, що в 4,24 раза менше, ніж у 2020 році, при цьому дохід оператора в 2021 році зріс на 24,1% – до 8,48 млрд грн. Загальна кількість абонентів оператора на кінець 2021 року становила 10,1 млн.

lifecell – третій найбільший мобільний оператор в Україні. Компанії Turkcell (Туреччина) належить 100% акцій ТОВ "Лайфсел".