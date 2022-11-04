Кількість договорів страхування авто для виїзду за кордон зросла з початку року у 2 рази, – МТСБУ

Кількість укладених договорів міжнародного страхування "Зелена карта", укладених компаніями - членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-вересні 2022 року збільшились у 2,1 раза – до 1,21 млн.

За даними МТСБУ, водночас нараховані страхові премії за договорами "Зелена карта" зросли у 2,38 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 2,91 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому розмір відшкодувань, сплачених за такими договорами, збільшився на 42,6% – до 13,69 млн євро, а кількість сплачених вимог – на 35,9%, до 5,14 тис.

МТСБУ – об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена картка" – система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу.

"Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки. Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.