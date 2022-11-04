Попит на комерційні авто в Україні впав на 63%, – "Укравтопром"

Реєстрації нових комерційних автомобілів у жовтні 2022 року знизились на 17% порівняно з вересневим показником у цьому сегменті авторинку. Зокрема, було зареєстровано 510 вантажних і спеціальних автомобілів.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що відставання від торішнього результату становило 63%.

Серед нових комерційних авто кращий результат продемонструвала німецька марка Mercedes-Benz – 82 зареєстровані машини. У порівнянні з жовтнем 2021 року реалізація Mercedes-Benz зросла на 34%.

На другому місці Renault – 76 авто (-51% до жовтня 2021 року).

Третій результат у Fiat – 60 машин (-57%).

Також у топ-5 рейтингу марок увійшли Volvo – 53 машин (+13%) та DAF – 36 авто (+260%).

Усього з початку року в Україні було зареєстровано 5,4 тис. нових комерційних автомобілів, що у 2,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.