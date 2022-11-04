В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель із бетону

В Україні створять тренувальний центр 3D-друку будівель. Зокрема, планується купити принтер та навчати на ньому архітекторів, інженерів та операторів.

Про це повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, tech-підприємець Жан-Крістоф Боніс в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я створюю навчальний центр у сфері 3D-друку, ми купимо власний принтер і навчатимемо на ньому архітекторів, інженерів, операторів", – розповів Боніс.

Інвестиції в 3D-принтер становитимуть $1-1,5 млн.

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За словами Боніса, зараз ухвалюється рішення про те, де саме буде розміщений тренувальний центр.

"Ми обираємо між Києвом та Львовом. Переговори йдуть на рівні губернаторів, потім інтегруємо до проєкту навчальні заклади. Але це приватна ініціатива, тому все буде на приватних засадах. Студенти навчатимуться не лише 3D-друку, а й інших технологій, а також принципів циркулярної економіки", – повідомив Боніс.

Сировиною для друку об'єктів може стати, зокрема, бетон із зруйнованих внаслідок агресії Росії будівель. Таким чином буде вирішено декілька завдань одночасно – утилізація/повторне використання матеріалів та швидке відновлення території.

Навесні 2022 року фонд TEAM4UA розпочав реалізацію проєкту 3D-друку школи у Львові. Було обрано технологію датської компанії COBOD.

Боніс додав, що завдяки пілотному проекту 3D-школи буде показано, що можливо створювати об'єкти вищої якості в короткі терміни та нижчу вартість.