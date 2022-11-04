Twitter тимчасово закриває офіси через звільнення співробітників

Twitter Inc 4 листопада тимчасово закрив свої офіси та перекрив працівникам доступ до внутрішніх систем після оголошення, що вони отримають повідомлення електронною поштою пізніше цього дня про те, чи будуть вони звільнені.

Як повідомляє Reuters, цей крок стався після тижня невизначеності щодо майбутнього компанії під керівництвом нового власника Ілона Маска.

Відповідно до внутрішніх планів компанії, Маск планує скоротити близько 3700 співробітників Twitter, або приблизно половину робочої сили, оскільки він прагне скоротити витрати та нав’язати нову вимогливу трудову етику.

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Згідно з твітами співробітників Twitter, очікується, що це вплине на команду модерації контенту компанії.

Маск пообіцяв відновити свободу слова, не даючи Twitter зануритися в "пекельний ландшафт". Однак його запевнення не завадили великим рекламодавцям погрожувати вийти з платформи.

3 листопада співробітники Twitter подали колективний позов, який стверджував, що компанія проводила масові звільнення без попереднього повідомлення за 60 днів, що порушує федеральний закон і законодавство Каліфорнії.

Згідно з двома джерелами, знайомими з цим питанням, і внутрішнім повідомленням Slack, Маск доручив командам Twitter знайти до $1 млрд щорічної економії витрат на інфраструктуру.

Він уже звільнив вище керівництво компанії,зокрема її виконавчого директора та вищих фінансових і юридичних керівників. Інші, включно з тими, хто сидить на чолі відділів реклами, маркетингу та кадрів компанії, пішли протягом минулого тижня.