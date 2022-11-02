Twitter підвищить вартість платної підписки в 4 рази, – WSJ

Компанія Twitter Inc. планує змінити умови платної підписки Twitter Blue, яка дає користувачам мережі мікроблогів доступ до низки преміальних функцій.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, компанія планує підняти щомісячну вартість передплати до $19,99 з нинішніх $4,99, а також виключити з пакета доступ до статей видань новин без перегляду реклами.

Сервіс Twitter Blue, запущений трохи більше року тому, дає користувачам можливість скасувати публікацію твіту протягом 30 секунд після відправлення. Крім того, він дозволяє об'єднувати вже опубліковані твіти в колекції, а також перетворювати треди (серії пов'язаних твітів) на більш легкий для читання текст.

Клієнти Twitter Blue також мають доступ до публікацій сотень видань, які можуть читати без перегляду реклами.

За словами джерел, верифікація користувачів, тобто підтвердження справжності облікового запису відомих людей за допомогою блакитної галочки, стане частиною підписки Twitter Blue.

Ілон Маск, який закрив операцію з покупки Twitter 27 жовтня, заявив на своїй сторінці в Twitter, що "весь процес верифікації користувачів переглядається".

Джерела WSJ зазначають, що d компанії планують змінити умови Twitter Blue до 7 листопада.

Раніше повідомлялося, що Маск розпустив раду директорів Twitter Inc. і тепер одноосібно керує компанією, угоду купівлі якої він закрив минулого тижня.