Росія вимагає зняти санкції з держбанку для продовження "зернової угоди", – Reuters

Росія хоче, щоб Захід послабив санкції проти державного сільськогосподарського "Россельхозбанку" для продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє Reuters.

Чотири джерела агентства заявили, що Росія просить західні країни дозволити державному кредитору "Россельхозанку" відновити свої відносини з банками-кореспондентами, незважаючи на санкції Заходу.

Це дозволить банку, який досі не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, обробляти платежі за російське зерно та інші продукти харчування, додали два джерела. До останніх санкцій такі платежі обробляли міжнародні банки та дочірні компанії інших російських банків у Швейцарії.

Джерела не повідомили, яку відповідь отримала Росія на її пропозиції, якщо така була.

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Джерело в ООН на умовах анонімності повідомило, що спрощення платежів за російські продукти харчування та добрива через "Россельхозбанк" обговорюється з Європейським Союзом та іншими сторонами.

Як повідомлялося, 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору" після того, як Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".