Кабмін розширив повноваження Держаудитслужби

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 3 листопада, вніс зміни до Положення про Державну аудиторську службу України, уточнивши перелік підконтрольних установ, на які поширюються заходи державного фінансового контролю.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Встановлено, що відповідні заходи поширюються на суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належить суб’єктам господарювання державного сектору економіки", – зазначається у повідомленні.

Також внесено зміни до Порядку планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю та Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами.

Таким чином, Положення про Держаудитслужбу передбачатиме проведення перевірок дочірніх компаній, зокрема, НАК "Нафтогаз України".

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Як повідомлялося, ще у вересні 2021 року Кабмін вимагав від "Нафтогазу" створити належні умови для проведення Держаудитслужбою заходів державного фінансового контролю фінансово-господарської діяльності компанії у 2017-2021 роках на виконання рішення РНБО.

Йшлося як про аудит самого "Нафтогазу", так і його дочірніх компаній – "Укртрансгаз", "Укргазвидобування", "Укртранснафта", "Газпостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", "Укрнафта" та інших.

При цьому Державна аудиторська служба повідомляла, що не змогла розпочати ревізію "Укрнафти" та "Укргазвидобування" на виконання рішення РНБО, оскільки ці підприємства не допустили аудиторів до проведення перевірки, вказуючи, що вони безпосередньо не є суб’єктами господарювання державного сектора.