В Іспанії вдруге арештували яхту підсанкційного російського олігарха

Іспанський суд ухвалив рішення про арешт супер’яхти вартістю $140 млн, яка належить підсанкційному російському олігарху, очільнику корпорації "Ростех" Сергію Чемезову.

Судовий наказ про арешт 85-метрової яхти Meridian A, яка раніше називалася Valerie, був винесений суддею Барселони 2 листопада, повідомляє Європейська правда із посиланням на Bloomberg.

Судно, пов'язане з Чемезовим, було заарештовано в середині березня іспанською владою, коли воно знаходилося на барселонській верфі для ремонту. ЄС вважає, що судно формально належить падчерці Чемезова.

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Рішення суду було прийнято після того, як верф MB92 подала скаргу на несплату зборів за обслуговування судна. Після цього її перемістили на іншу пристань.

В Іспанії, де шість суден були заморожені в результаті санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну в лютому, поточні витрати на заморожену яхту залишаються відповідальністю власника.

Раніше агентство Reuters виявило, що інші росіяни, які потрапили під санкції, платять за утримання яхт, заморожених у Франції та Іспанії, використовуючи маловідомий європейський закон, прийнятий як внутрішнє законодавство, що дозволяє такі платежі.

Як повідомлялося, яхту Valerie, що належить, за твердженням іспанських спецслужб, гендиректору "Ростеху" Сергєю Чемезову, було затримано при спробі незаконно залишити порт Барселони.