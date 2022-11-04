Кабмін схвалив концепцію програми поводження з радіоактивними відходами

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження, яким затвердив концепцію загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними щорічного звіту Держреєстру радіоактивних відходів за 2020 рік, сховища для зберігання на майданчиках АЕС заповнені від 20% до 80%, але ж вони є тимчасовими та не розраховані на тривале зберігання РАВ.

"Ситуація поводження з РАВ також ускладнюється військовою агресією РФ, через яку частина радіаційно небезпечних об’єктів опинилися на тимчасово окупованій території. Поблизу деяких з них велися і ведуться бойові дії. Усі ці фактори будуть враховані в новій програмі поводження з радіоактивними відходами до 2031 року", – підкреслив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

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Він зауважив, що до 2017 року ці питання в Україні регулювала відповідна програма, яка показала свою неефективність. Її фінансування фактично вистачало лише на утримання інфраструктури поводження з радіоактивними відходами.

Що передбачає концепція:

аналіз стану поводження з РАВ в Україні та визначення проблем;

визначення оптимальних варіантів створення ефективної системи поводження з радіоактивними відходами;

необхідні кроки, способи та строки виконання програми;

очікувані результати та оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми.

Своїм розпорядженням уряд доручив Державному агентству з управління зоною відчуження протягом року розробити проєкт екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та подати його на розгляд Кабміну.