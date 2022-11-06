WhatsApp запускає нову функцію для створення груп обговорення

Мессенджер WhatsApp офіційно запускає нову функцію "Спільноти", що пропонує більш структуровані групи обговорення. Вперше її почали тестувати на початку цього року.

Про це повідомляє видання TechCrunch, передає AIN.UA.

Функція створена для того, щоб допомогти організаціям, клубам, школам та іншим приватним групам краще спілкуватися та залишатися організованими.

"Спільноти" приносять ряд нових функцій: засоби керування адміністратором, підтримку підгруп і груп оголошень, голосовий і відеозвʼязок для 32 осіб, обмін великими файлами, реакції емодзі та опитування.

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Самі спільноти можуть підтримувати групи до 1 024 користувачів і пропонувати наскрізне шифрування.

"Спільноти" призначені для використання людьми, які вже пов’язані в реальному світі. На відміну від Facebook, WhatsApp базується на номері телефону, тобто люди, які приєднуються до цих дискусійних груп, уже мають певні знайомства один з одним. Однак номери телефонів будуть приховані від ширшої спільноти та відображатимуться лише для адміністраторів та інших осіб у тих самих підгрупах.

Під час запуску адміністратори наявних групових чатів зможуть перевести свою групу в "Спільноти" або створити свою з нуля. Адміністратори також мають повноваження додавати учасників до груп або надсилати посилання для запрошень.

"Спільноти" структуровані з однією основною групою оголошень, яка сповіщає всіх про найважливіші повідомлення. Але учасники можуть спілкуватися лише в невеликих підгрупах, які схвалив адміністратор. Це може вберегти їх від лишніх повідомлень, до яких вони не мають відношення. Наприклад, учасники можуть створити підгрупу для волонтерського проєкту, де лише деяким людям потрібно буде спілкуватися.