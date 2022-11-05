"Укренерго" почало аварійні відключення у Києві та семи областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ці додаткові обмеження стали необхідними через те, щовранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 листопада "Укренерго" запровадило погодинні графіки відключень у Києві та семи областях.