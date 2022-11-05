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Новини
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"Укренерго" почало аварійні відключення у Києві та семи областях

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ці додаткові обмеження стали необхідними через те, щовранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора.

"Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 листопада "Укренерго" запровадило погодинні графіки відключень у Києві та семи областях.

Автор: 

електроенергія (4249) Укренерго (2000)


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почало-почало, а кончить не можешь, не в состоянии за энергетику отвечать
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06.11.2022 22:32 Відповісти
ТАК ЛОГИЧНО ЧТО ЛЮДИ СТАЛИ ЗАРЯЖАТЬ БОЛЬШЕ !!! ИДИОТЫ И ЭТО ПОДСЧИТАТЬ НЕ МОГУТ !!!
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07.11.2022 01:01 Відповісти
ОСНОВЫВАЙТЕ МИНИСТЕРСТВО ЛОГИКИ !!! А ЕСЛИ НЕТ ТО ВАС ОСВОЯТ !)
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07.11.2022 01:02 Відповісти

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