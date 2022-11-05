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Новини
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"Укрзалізниця" запустила чотири нові внутрішні та міжнародні рейси

укрзалізниця

Із 5 листопада в Україні почали курсувати поїзди за чотирма новими напрямками.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Нові рейси Київ – Кишинів, Київ – Перемишль, Одеса – Краматорськ, Жмеринка – Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що до перших рейсів готуються ще декілька анонсованих новинок, розклади оприлюднять найближчими днями.

Як повідомлялося, у жовтні "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів та анонсувала 4 нові міжнародні рейси.

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