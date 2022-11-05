Платформа United24 зібрала $217 мільйонів для України, – Мінцифри

За пів року роботи фандрейзингова платформа United24 зібрала понад $217 млн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Вже закупили машини швидкої допомоги, необхідне медичне обладнання, першу в Україні машину для розмінування – Armtrac 400, тисячі безпілотників, бронежилетів, касок та іншої амуніції для захисників і захисниць. Реалізували десятки неймовірних партнерств з українськими та світовими брендами. І розпочали збір для відбудови стадіону в Ірпені", – зазначив він.

За словами міністра, у межах United24 підтримують Україну та допомагають збирати пожертви по всьому світу десять амбасадорів. У жовтні до команди амбасадорів доєдналися боксер Олександр Усик, астронавт NASA Скотт Келлі та американський історик Тімоті Снайдер.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.