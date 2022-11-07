МОЗ оцінив вартість відновлення пошкоджених внаслідок війни медзакладів у 38 мільярдів
Попередньо Міністерство охорони здоров’я оцінює відновлення зруйнованих медичних закладів у понад 38 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що за 8 місяців повномасштабної війни росіяни пошкодили 1100 обʼєктів медзакладів. Із них 144 зруйновано вщент.
Наразі уже 95 медзакладів повністю відновлені, ще 204 обʼєкти відновлено частково.
Як повідомлялося, залишку лікарських засобів, що є в наявності в українських лікарнях, вистачить щонайменше на пів року.
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