МОЗ оцінив вартість відновлення пошкоджених внаслідок війни медзакладів у 38 мільярдів

Попередньо Міністерство охорони здоров’я оцінює відновлення зруйнованих медичних закладів у понад 38 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що за 8 місяців повномасштабної війни росіяни пошкодили 1100 обʼєктів медзакладів. Із них 144 зруйновано вщент.

Наразі уже 95 медзакладів повністю відновлені, ще 204 обʼєкти відновлено частково.

Як повідомлялося, залишку лікарських засобів, що є в наявності в українських лікарнях, вистачить щонайменше на пів року.