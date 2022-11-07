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Новини Війна
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МОЗ оцінив вартість відновлення пошкоджених внаслідок війни медзакладів у 38 мільярдів

лікарня

Попередньо Міністерство охорони здоров’я оцінює відновлення зруйнованих медичних закладів у понад 38 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що за 8 місяців повномасштабної війни росіяни пошкодили 1100 обʼєктів медзакладів. Із них 144 зруйновано вщент.

Наразі уже 95 медзакладів повністю відновлені, ще 204 обʼєкти відновлено частково.

Як повідомлялося, залишку лікарських засобів, що є в наявності в українських лікарнях, вистачить щонайменше на пів року.

Автор: 

лікарня (207) медицина (619) МОЗ (1444)


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