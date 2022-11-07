Рахунки за електроенергію в Європі оновлюють рекорди попри державну підтримку

Європейські домогосподарства платять за електрику та природний газ більше, ніж будь-коли, навіть попри те, що уряди витрачають мільярди на захист споживачів від енергетичної кризи.

За даними енергетичної консультаційної компанії VaasaETT Ltd, середня роздрібна ціна на газу Європейському Союзі та Великій Британії в жовтні становила майже 18 євроцентів за кіловат-годину, що вдвічі більше, ніж у тому ж місяці минулого року, пише Bloomberg.

Вартість електроенергії для домашніх господарств злетіла на 67% до 36 євроцентів за кіловат-годину.



Ці дані наводяться на тлі того, що за останній рік уряди країн ЄС зобов'язалися виділити понад 550 мільярдів євро на захист громадян і підприємств від різкого зростання цін на електроенергію.

За словами Філіпа Льюїса, головного виконавчого директора консалтингової компанії, розташованої в Гельсінкі, якби країни не надали таку підтримку, то рахунки домогосподарств, найімовірніше, були б ще вищими.



У місячному виразі середній тариф на електроенергію в жовтні зріс на 3,4%, а на газ – на 2,5%. Найбільший місячний приріст був у Дубліні, де тарифи на електроенергію зросли на 44%, тоді як середня ціна на газ у Римі злетіла на 97%.



У жовтні не по сезону тепла погода стала полегшенням як для споживачів, так і для урядів: менше людей увімкнули опалення. Однак ціни зростатимуть у міру того, як Європа заглиблюватиметься в зиму, що може створити майбутні проблеми для політичних лідерів, які намагалися штучно знизити ціни.