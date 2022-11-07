Власник найбільшої ІТ-компанії в Україні домовився про продаж російського бізнесу

Розробник програмного забезпечення EPAM Systems Inc., якому належить найбільша в Україні ІТ-компанія EPAM Ukraine, підписав угоди про продаж практично всіх своїх активів у Росії у третій стороні.

Як зазначається у звітності компанії, угода була підписана ще 7 вересня.

Однак строки завершення операції залежать від низки умов, зокрема, від отримання дозволу російського уряду. Через значну невизначеність щодо отримання необхідних дозволів Компанія також не вказує у звітності, про які саме активи йдеться. Також не уточнюється, хто може стати їх покупцем.

EPAM нагадує, що 7 квітня оголосила про початок процесу поетапного виходу з Росії. За цей час компанія декларує втрати на звільнення співробітників у розмірі $16,9 млн. Крім того, компанія оцінює втрати внаслідок знецінення довгострокових активів у Росії у $19,6 млн. Водночас свої активи у РФ на кінець третього кварталу компанія оцінювала у $42 млн, у тому числі $33,12 млн у вигляді грошових коштів.

У звіті за третій квартал 2022 року EPAM констатує зростання доходів до $1,23 млрд, що на $238,4 млн або 24,1% більше, ніж у минулому році. При цьому рішення про вихід з російського ринку негативно вплинуло на зростання виручки на 4,7%, зазначають у компанії.

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Як писав БізнесЦензор, EPAM – найбільша ІТ-компанія України, входить в міжнародну групу EPAM. Фізичні офіси компанії є в понад 10 містах України (Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та інші).

Дохід компанії за 2020 рік склав 10,44 млрд грн, прибуток – 942 млн грн. В Україні Epam представлена двома ТОВ: "Епам Системз" та "Епам Рішення". Однак основний грошовий потік зосереджено на першій компанії.

У 2020 році ТОВ "ЕПАМ Системз" зайняло 91 місце у рейтингу "200 найбільших компаній України", який публікує БізнесЦензор.