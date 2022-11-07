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Новини
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Власник найбільшої ІТ-компанії в Україні домовився про продаж російського бізнесу

epam

Розробник програмного забезпечення EPAM Systems Inc., якому належить найбільша в Україні ІТ-компанія EPAM Ukraine, підписав угоди про продаж практично всіх своїх активів у Росії у третій стороні.

Як зазначається у звітності компанії, угода була підписана ще 7 вересня.

Однак строки завершення операції залежать від низки умов, зокрема, від отримання дозволу російського уряду. Через значну невизначеність щодо отримання необхідних дозволів Компанія також не вказує у звітності, про які саме активи йдеться. Також не уточнюється, хто може стати їх покупцем.

EPAM нагадує, що 7 квітня оголосила про початок процесу поетапного виходу з Росії. За цей час компанія декларує втрати на звільнення співробітників у розмірі $16,9 млн. Крім того, компанія оцінює втрати внаслідок знецінення довгострокових активів у Росії у $19,6 млн. Водночас свої активи у РФ на кінець третього кварталу компанія оцінювала у $42 млн, у тому числі $33,12 млн у вигляді грошових коштів.

У звіті за третій квартал 2022 року EPAM констатує зростання доходів до $1,23 млрд, що на $238,4 млн або 24,1% більше, ніж у минулому році. При цьому рішення про вихід з російського ринку негативно вплинуло на зростання виручки на 4,7%, зазначають у компанії.

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Як писав БізнесЦензор, EPAM – найбільша ІТ-компанія України, входить в міжнародну групу EPAM. Фізичні офіси компанії є в понад 10 містах України (Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Харків, Одеса, Івано-Франківськ та інші).

Дохід компанії за 2020 рік склав 10,44 млрд грн, прибуток – 942 млн грн. В Україні Epam представлена двома ТОВ: "Епам Системз" та "Епам Рішення". Однак основний грошовий потік зосереджено на першій компанії.

У 2020 році ТОВ "ЕПАМ Системз" зайняло 91 місце у рейтингу "200 найбільших компаній України", який публікує БізнесЦензор.

Автор: 

росія (14254) IT-індустрія (323) ІТ-індустрія (547) EPAM (16)


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Топ коментарі
+5
Пожалеем крупнейшую галеру! Она понесла убытки Но не бросила расейское гавно - а продает его за огромные миллионы долларов
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07.11.2022 15:44
+2
Вісім років іде війна з рашкою.
Всі ці роки ти використовував мобільний телефон, хоча частина прибутку мобільного оператора іде кацапськім власникам, які справно платили податки в бюджет кацапії в тому числі і на армію, тобто спонсорувала вбиць українців.
І раптом захотів стати білим та пухнастим.
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07.11.2022 18:23
+1
Як ви уявляэте процес кидання? Просто залишити -нічого не вийде. По всім реэстрам вона буде рахуватися за українськими власниками та працювати, як і раніше. Припинити діяльність? Теж не просто. Повинно бути рішення, яке зареєстроване та реалізоване в РФ відповідно до їх законів. При цьому проведені всі розрахунки з усіма партнерами, підписані акти, розрахунки з працівниками, з бюджетом та фондами та проведено аутиторські та податкові перевірки. На це передбачено 6 місяців ( не менше), а взагалі може тривати роками... Тому краще продати бізнес, якщо знайдуться покупці.. Хоч за яку ціну..
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07.11.2022 16:12
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Пожалеем крупнейшую галеру! Она понесла убытки Но не бросила расейское гавно - а продает его за огромные миллионы долларов
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07.11.2022 15:44 Відповісти
зато грошики вийдуть з рашки і не повернуться
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07.11.2022 15:47 Відповісти
Як ви уявляэте процес кидання? Просто залишити -нічого не вийде. По всім реэстрам вона буде рахуватися за українськими власниками та працювати, як і раніше. Припинити діяльність? Теж не просто. Повинно бути рішення, яке зареєстроване та реалізоване в РФ відповідно до їх законів. При цьому проведені всі розрахунки з усіма партнерами, підписані акти, розрахунки з працівниками, з бюджетом та фондами та проведено аутиторські та податкові перевірки. На це передбачено 6 місяців ( не менше), а взагалі може тривати роками... Тому краще продати бізнес, якщо знайдуться покупці.. Хоч за яку ціну..
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07.11.2022 16:12 Відповісти
Взагалі ця компанія має білоруське коріння. Працювала в РФ, Білорусі, Україні. Зараз релокує свої активи з РФ та співробіників ( напевне через санкції) ..
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07.11.2022 16:23 Відповісти
Вісім років іде війна з рашкою.
Всі ці роки рашистська філія працювала в кацапляндії і справно платила податки в бюджет кацапії в тому числі і на армію, тобто спонсорувала вбиць українців.
І раптом захотіла стати білою та пухнастою.
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07.11.2022 17:33 Відповісти
Вісім років іде війна з рашкою.
Всі ці роки ти використовував мобільний телефон, хоча частина прибутку мобільного оператора іде кацапськім власникам, які справно платили податки в бюджет кацапії в тому числі і на армію, тобто спонсорувала вбиць українців.
І раптом захотів стати білим та пухнастим.
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07.11.2022 18:23 Відповісти
Тобто претензії до мене, а не до владоможців, які заплющують на це очі...
Ну дійсно, чому клята європа з америкою накладають такі слабенькі санкції на кацапів?!
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07.11.2022 18:57 Відповісти
Звичайно до тебе. Ти ж спонсуєш кацапів.
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07.11.2022 19:29 Відповісти
А ти по трубі перестукуєшся?
Твоє прізвище не богуслаєв часом?
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07.11.2022 19:52 Відповісти
У мене:
https://en.wikipedia.org/wiki/KPN

знайди тут кацапських власників
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08.11.2022 17:06 Відповісти

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