Місія МВФ по Україні відновить роботу наступного тижня, – голова Нацбанку

Нова місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) по Україні розпочнеться наступного тижня.

Про це під час брифінгу повідомив голова національного банку Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.



"За тиждень почнеться новий етап – друга місія (МВФ, – ред.), де ми продовжимо наші дискусії", – сказав він.



Очільник НБУ нагадав, що протягом останнього місяця розпочалася робота у межах місії МВФ, яка пройшла у Відні. За словами пишного, на ній Нацбанк та МВФ консолідували позицію монетарно-фіскальної влади.

Як повідомлялося, 17 жовтня у Відні розпочала свою роботу місія МВФ по Україні, вона тривала до 20 жовтня включно.

Як повідомлялося, у вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Поки розробляється нова програма, МВФ надав Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,3 млрд.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначав, що Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ вже схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.