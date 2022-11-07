Новий голова Нацбанку не планує радикальних кадрових змін
Новий голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, призначений на цю посаду місяць тому, не планує революційних кадрових змін у команді регулятора і обіцяє уникати внутрішніх конфліктів у Нацбанку.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Можу з упевненістю сказати, що на сьогоднішній день сформована одна з найбільш потужних аналітичних команд, відповідальних команд. Бази знань, якими оперують сьогодні Національний банк і персонал, дають можливість приймати непрості, але цілком обґрунтовані та аргументовані рішення, тому не варто очікувати якихось революційних змін", – сказав Пишний.
Він додав, що надалі планує лише розвивати рівень експертизи та рівень політики та уважно оцінювати професійний рівень персоналу.
"Також я готовий до того, щоб привносити певні покращення і, цілком можливо, вони супроводжуватимуться, в тому числі, й новими призначеннями, новими змінами в організаційній структурі. Все це буде підпорядковано одній єдиній меті: згуртована відповідальна команда та ефективність", – наголосив новий голова НБУ.
Він нагадав, що вже після затвердження членом правління Нацбанку було призначено директора директорату з питань економічної політики Офісу президента Дмитра Олійника, який займатиметься пруденційним наглядом.
Пишний також наголосив, що має намір уникати конфліктів у керівництві НБУ, які були за його попередника.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 листопада.
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