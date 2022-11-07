"Енергоатом" пообіцяв підвищити виплати працівникам Запорізької АЕС

"Енергоатом" оголосив про підвищення надбавок до посадових окладів персоналу Запорізької АЕС, який зберігає вірність Україні.

Як повідомляє пресслужба компанії, розмір такої надбавки зросте до 50% посадового окладу з 1 січня 2023 року.

В "Енергоатомі" нагадали, що всім працівникам ЗАЕС, які зберігають вірність країні, 10 квітня 2022 року були встановлені щомісячні надбавки в розмірі 20% від посадових окладів.

"Наразі сума нарахованих надбавок становить уже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку. Виплата повних нарахованих сум буде здійснена чинному персоналу ВП ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів", – зазначається у повідомленні.

Крім цього, 7 листопада президент "Енергоатома" Петро Котін та голова первинної профспілкової організації "Енергоатома" Олексій Лич підписали спільне рішення про підвищення надбавок з 1 січня.

"З 1 січня 2023 року працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, котрі відмовилися підписувати контракти з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує "Росатом", розмір цієї надбавки збільшать до 50%", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня в "Енерегоатомі" підтвердили, що працівники Запорізької АЕС почали підписувати контракти із структурами "Росатома". Станом на 28 жовтня контракти зі створеним Росією підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС" підписали близько 100 із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.