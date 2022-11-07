Україна консультуватиме Німеччину стосовно цифровізації державного сектору, – угода

Міністерство цифрової трансформації України консультуватиме Німеччину стосовно модернізації та цифровізації уряду й державного сектору.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України за результатами зустрічі команди Мінцифри з державним секретарем Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Ріхтером та представниками інноваційного центру державних технологій GovTech.

Під час зустрічі підписали меморандум про співпрацю з та обмін досвідом у сфері цифровізації.

У рамках співпраці Україна поділиться власним досвідом у сфері цифровізації держпослуг, захисту державних реєстрів, а також зможе продемонструвати досвід українських стартапів, технічних та державних екосистем.

"Європейські країни дедалі частіше цікавляться досвідом України у сфері цифровізації. Якщо раніше ми надихалися іншими, то зараз нам самим є чим поділитися. Співпраця з GovTech вкотре це підтверджує. У межах співробітництва ми поділимося нашими найкращими кейсами у сфері кібербезпеки, цифровізації держпослуг та своїм баченням цифрової держави", – зазначив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

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Під час зустрічі сторони також обговорили можливий обмін досвідом впровадження "Дії" в Україні з першими MVP або пілотними проєктами, які будуть реалізовані для e-ID в Німеччині. Подібний досвід співпраці Україна вже має з Естонією, яка запустить пілот застосунку з державними цифровими сервісами на базі "Дії" до кінця року.

Також співпраця з GovTech Campus передбачає консультування щодо впровадження платформи реєстрів, можливу співпрацю у сфері кібербезпеки та використання Starlink.

GovTech Campus – це інноваційний центр державних технологій, одним з засновників якого є Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а також представники технологічної сфери, науки та громадянського суспільства. GTC допомагає визначати, створювати та масштабувати найкращі технологічні рішення та інновації з govtech сфери в державному секторі Німеччини.