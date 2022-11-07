Суд передав в управління АРМА український банк президента московського ЦСКА

Шевченківський районний суд Києва передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Bank), які належать президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру.

Відповідне рішення суд ухвалив 19 жовтня, повідомляє Liga.net.

В судовій ухвалі зазначається, що акцій банку арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ).

Зокрема, слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. На цій підставі суд арештував один із ключових активів Гінера в Україні – акції PIN Bank. Також заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів.

З 24 жовтня ці активи переходять в управління АРМА "для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їхнього збереження та збереження їхньої економічної вартості".

Як повідомлялося, того самого дня стало відомо, що Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу в банках "Форвард" і "Перший інвестиційний банк".

За даними Національного банку України (НБУ), акціонерами PINbank є президент московського футбольного клубу ЦСКА та співвласник компанії VS Energy International Євгеній Гінер (88,9% акцій), а також Олександр Шандрук (9,51%).

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Російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін та Сергій Шаповалов контролюють в Україні групу VS Energy. До її складу входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова, яка згодом викупила акції міноритарних акціонерів.

Крім того, російські співвласники групи VS Energy контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові "Прем'єр Палац" у Києві та "Прем'єр-готель" в Одесі.

Згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє обленерго, вказано троє громадян Латвії та двоє громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників. Вони ж вказані офіційними власниками готелів мережі Premier Hotels & Resorts.