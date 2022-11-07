Через погану погоду три чверті урожаю кукурудзи залишаються у полях

Темпи збирання врожаю в Україні через дощову погоду значно поступаються торішнім, особливо це стосується кукурудзи, яка станом на 4 листопада була зібрана лише з 27% площ (1,14 млн га), тоді як минулого року на цю дату було обмолочено вже 61% площ (3,3 млн га).

Про це свідчать підрахунки електронної зернової біржі GrainTrade, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збирання врожаю в Україні йде повільніше, ніж минулого року, а середні показники вологи внаслідок тривалих опадів вересня та жовтня дуже високі. Фермери сподіваються, що заморозки знизять вологість кукурудзи з 22-28% до прийнятних 16-20%, тому планують перенести її збирання на зиму чи весну, особливо у разі блокування експорту з портів Чорного моря, яке призведе до зниження цін", – зауважують експерти біржі.

Крім того, у поточному сезоні вартість сушіння зерна зросла порівняно з минулим роком у два-три рази – з 60-100 грн/тонновідсоток до 160-250 грн/тонновідсоток через подорожчання газу та дизпалива.

Біржа також уточнила, що аграрії Вінницької та Чернівецької областей вже завершили збирання соняшнику, тоді як у Харківській області обмолочено лише 42% посівів.

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За даними Мінагрополітики, станом на 4 листопада українські аграрії зібрали 53,11 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 15,13 млн га, при цьому за період 28 жовтня – 4 листопада зібрала 4,3 млн тонн з 2 млн га.

Остаточний урожай пшениці в поточному сезоні становив 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю – 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку – 3,1 млн тонн з 1,96 млн га, гороху – 261 тис. тонн із 111,5 тис. га.

Крім того, станом на 4 листопада сумарно зібрано 9 млн тонн соняшника з 4,1 млн га, 6,4 млн тонн цукрових буряків зі 105 тис. га, 6,3 млн тонн кукурудзи з 1,1 млн га, 3,1 млн тонн сої з 1,3 млн га, 151 тис. тонн гречки зі 111 тис. га, а також 98 тис. тонн проса з 42,6 тис. га.

За даними міністерства, середня врожайність за всіми культурами у поточному сезоні склала 40,7 ц/га, у тому числі кукурудзи – 55,4 ц/га, пшениці – 41,2 ц/га, ячменю – 35,1 ц/га, ріпаку – 28,9 ц/га, сої – 23,9 ц/га, гороху – 23,4 ц/га, проса – 23,1 ц/га, соняшнику – 22,0 ц/га, гречки – 13,6 ц/га, цукрових буряків – 488 ц/га.