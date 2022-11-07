Передані Міноборони підприємства працюватимуть на потреби оборони 24/7, – Шмигаль

П’ять стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" – працюватимуть у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Акції п'яти підприємств – "Укрнафти", "Укртатнафти", "КрАЗу", "Мотор Січі" та "Запоріжтрансформатора" – стали військовим майном, перейшли до управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужені у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства", – сказав Шмигаль.

За його словами, "ці п'ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства стратегічно важливі, постачають продукцію, яка є критично необхідною для потреб нашої армії".

"Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави", – наголосив Шмигаль.

"Ті, хто працює, продовжать працювати, буде більше замовлень та гарантій від держави. Ті, які не працювали на сьогоднішній день, роботу їх буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їх використовуватиметься повністю", – заявив прем'єр.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства, пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейшли у власність держави.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.