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Новини
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Передані Міноборони підприємства працюватимуть на потреби оборони 24/7, – Шмигаль

шмигаль

П’ять стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" – працюватимуть у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Акції п'яти підприємств – "Укрнафти", "Укртатнафти", "КрАЗу", "Мотор Січі" та "Запоріжтрансформатора" – стали військовим майном, перейшли до управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужені у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства", – сказав Шмигаль.

За його словами, "ці п'ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства стратегічно важливі, постачають продукцію, яка є критично необхідною для потреб нашої армії".

"Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави", – наголосив Шмигаль.

"Ті, хто працює, продовжать працювати, буде більше замовлень та гарантій від держави. Ті, які не працювали на сьогоднішній день, роботу їх буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їх використовуватиметься повністю", – заявив прем'єр.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства, пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейшли у власність держави.

Підставою для цього рішення став ухвалений у вересні закон "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" та низка наказів Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Автор: 

Міноборони (967) Мотор Січ (211) Укрнафта (855) Укртатнафта (237) АвтоКрАЗ (56) Шмигаль Денис (1496)


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Перспективи непогані -- головне шоб слова не розходились з ділом .
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07.11.2022 17:50 Відповісти
Перспективи не погані? Які перспективи?
1. Фінансові???
2. Безпекові???
3. Управлінські ( призначення антикризових менеджерів професіоналів свого діла) ???
4. Наявність кваліфікованих робітничих кадрів???
5. Наявність фінансових та технологічних інвесторів , готових вкластися в підприємства грошима та технологіями???
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07.11.2022 18:00 Відповісти
Гроші нам дають -- правильно розпорядитись а безпека -- Ленінград у блокаді зброю випускав .
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07.11.2022 18:19 Відповісти
🤣 Уявляю як зрадіють працівники принаймні одного з цих п'яти.
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07.11.2022 17:58 Відповісти
Ну звичайно під керівництвом милованова шурми з Укроборонпрому богуслаєв друг милованова вже в сізо
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07.11.2022 18:59 Відповісти
что там с электричеством, клоун квартальный
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07.11.2022 19:45 Відповісти

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