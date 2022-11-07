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У Львові розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ

отопление

Від сьогодні, 7 листопада, у Львові офіційно розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, теплопостачальні підприємства подаватимуть опалення до усіх закладів освіти, медицини, культури, які вони обслуговують.

"Опалювальний сезон для більшості садочків, лікарень, поліклінік ми вже давно розпочали на основі їхніх листів-звернень. Так, станом сьогодні на ранок Львівтеплоенерго подавало опалення до 88 таких закладів, а Залізничнетеплоенерго – до 37", – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури міськради Львова.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2022-2023 років ЛМКП "Львівтеплоенерго" подаватиме опалення до 232 освітніх закладів (школи, садочки) та 56 медичних закладів (лікарні, поліклініки), а ЛКП "Залізничнетеплоенерго" подаватиме опалення до 45 закладів освіти і 5 медичних установ.

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