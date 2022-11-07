У депутатки Королевської знайшли приховану нерухомість у Росії. ВIДЕО

Народна депутатка Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "ОПЗЖ", володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які жодного разу за останні 16 років в українському парламенті не вказувала у своїх деклараціях.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

За даними офіційного реєстру речових прав РФ, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На цій ділянці розташований будинок.

Нерухомість Королевської розташована у курортній зоні біля лісу, поруч з гірськолижним курортом "Яхрома Парк".

Журналісти зауважують, що вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

"Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів", – зазначає голова правління ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.

Як повідомлялося, Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення.

Водночас її син, депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод у вересні та жовтні перебував у Казахстані, де брав участь у заходах сумнівного проєкту HitBeat Music (HBM), який обіцяє 1000% прибутку і не має ліцензії фінансового регулятора Казахстану.