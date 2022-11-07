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Новини
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У депутатки Королевської знайшли приховану нерухомість у Росії. ВIДЕО

королевская

Народна депутатка Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "ОПЗЖ", володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які жодного разу за останні 16 років в українському парламенті не вказувала у своїх деклараціях.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

За даними офіційного реєстру речових прав РФ, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На цій ділянці розташований будинок.

Нерухомість Королевської розташована у курортній зоні біля лісу, поруч з гірськолижним курортом "Яхрома Парк".

Журналісти зауважують, що вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

"Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів", – зазначає голова правління ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.

Як повідомлялося, Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення.

Водночас її син, депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод у вересні та жовтні перебував у Казахстані, де брав участь у заходах сумнівного проєкту HitBeat Music (HBM), який обіцяє 1000% прибутку і не має ліцензії фінансового регулятора Казахстану.

Автор: 

Королевська Наталія (19) нерухомість (544) росія (14254) Солод Юрій (5)


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Топ коментарі
+13
Цей було очевидно! Всі ці депутята « Луганщина, Донеччина »,всі хто більше всього про це кричали мають нерухомість в цій країні вбивці! Курва королвська має бути сасуджена за антіукраінську діяльність!!!!
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07.11.2022 21:55
+10
Начиная с сегодняшнего президента?
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08.11.2022 00:50
+7
.
на цугундер заЖОПпну тварюку !
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07.11.2022 21:46
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на цугундер заЖОПпну тварюку !
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07.11.2022 21:46 Відповісти
Цей було очевидно! Всі ці депутята « Луганщина, Донеччина »,всі хто більше всього про це кричали мають нерухомість в цій країні вбивці! Курва королвська має бути сасуджена за антіукраінську діяльність!!!!
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07.11.2022 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Kd2dCW4hKTU&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=Kd2dCW4hKTU&t=1s

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08.11.2022 00:03 Відповісти
А вы думаете, что лишь она одна такая, ага, как бы не так, там таких "королевских", хоть пруд пруди. Вряд ли вы найдёте хоть одного депутата, который не имел бы недвижимость, типа королевской.
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07.11.2022 22:24 Відповісти
Начиная с сегодняшнего президента?
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08.11.2022 00:50 Відповісти
включая президента.
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08.11.2022 07:51 Відповісти
Нарешті ,хтось включив СБУ ?...
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07.11.2022 23:21 Відповісти
достатньо було тільки виключити вплив фсб через корумпованих очільників.
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07.11.2022 23:57 Відповісти
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07.11.2022 23:24 Відповісти
Вчергове, як і завжди, Стефанчук - Зеленський переборщили з виконанням мабуть, не тільки Оманських договорняків, щодо оберігання представників рашистів у ВРУ, та виплати їм грошового утримання з бюджету України !!! За цим пильнує особисто керівник апарату ВРУ!!
Тобто в Києві повноцінно функціонує дебеле угрупування рашистів ***** з корочками нардепів, а Стефанчук-Зеленський «не в змозі» це припинити!!! Вони можуть Українців убивати, а в Києві паралічна бездіяльність привладних уже 9 років і 9 місяців запопадливості їх оберігає бо без цих зкацаплених нардепів не проголосують бюджет з асфальтом чи закон #8008 !!!
Під час такої кривавої війни Українців з рашистами ***** і таке дбайливе відношення, за спиною Захисників України, до їх ворогів, викликає питання до привладних, ви кому служите?? Хто не пам'ятає кому клялися служити на трибунах ВРУ!!!??
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07.11.2022 23:41 Відповісти
Шановинй Цензор ну що, знову рубрика Бізнес? ця підорва отримал нерухомість в росії та й взагалі все що та ************ має виключно за зраду України, все що та наволоч має, все має за підривну діяльність проти нас. Дуже вибачаюсь, але це неможна назвати бізнесом, це кримінальна справа за зраду держави і про це є в статті. Якого біса це в колонці Бізнес? Ви бізнесменів від олігархів і бандитів відрізняєте? чи маю посилання на Вікіпедію скинути?
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08.11.2022 00:07 Відповісти
__аааа кто это сделал ???!!! не может быть,ай ,ай.
Вот это новость ,16 лет "не знали "-даже мало как то .Поэтому и "за 3дня" надеялись соседушки.
Чудо чудное....__
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08.11.2022 00:21 Відповісти
Та невже...ну хто б міг подумати. а на вигляд і не скажеш
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08.11.2022 06:18 Відповісти
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08.11.2022 07:05 Відповісти
У деяких поліцейських неприховані здобуті шляхом знищення нації матеріальні цінності та землі. А у суддів чмошників так взагалі
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08.11.2022 07:15 Відповісти
тупа клишонога ****
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08.11.2022 07:28 Відповісти
Есть же дибилы которые такую шлюху выбирают, в большинстве они как раз находятся под обстрелами
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08.11.2022 09:17 Відповісти
Оце так новина😊 А те,що в лаптєстані зареєстровано більше десятка фірм на папу-шахтаря - це і сьогодні невідомо?
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08.11.2022 09:49 Відповісти
и для кого-то данный вброс новость? Этих с мешками денег и прочих внутренних врагов Украины.,пруд пруди.Надо наверное в НАТО вступить,что бы навести порядок,можно подумать,что в верхах страны сидят честные и ура патриоты.Они как инфекция -непобедимы,рыба гниёт с головы,а гниль эта была,будет и есть.
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08.11.2022 12:14 Відповісти
@баные слуги, пиарятся на том что запретили партию, но ни один депутат не лишился мандата, вот мне интересно, помимо всей ********* из опазажопу которая ходит в раду, и голосует с такими-же 3.14дарасами слугами вместе , народные депутаты Кива и Медведчук и еще пара тройка-слуг предателей Украины лишены депутатства? Или слугам достаточно просто назвать их бывшими??? Законное решение есть??? где *** оно? где оно на всех остальных депутатов из опзж? Не не часі? Ах да, они же слугам голоса помогают набрать, потому как из за предателей слуги давно не имеют монобольшинства... Тварь королевская еще и в комитетик небось какой входит? Зарплатку дополнительную получает от наших налогов? Ох развесит вас когдато народ Украины на столбах по улице Грушевского. А насчет законных решений, ждите долбоёбы ,еще будут иски господ медведчука и кивы, по поводу того, как могли гражданина украины, народного депутата отдать врагу.....
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08.11.2022 13:22 Відповісти

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