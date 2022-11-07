У депутатки Королевської знайшли приховану нерухомість у Росії. ВIДЕО
Народна депутатка Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "ОПЗЖ", володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які жодного разу за останні 16 років в українському парламенті не вказувала у своїх деклараціях.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).
За даними офіційного реєстру речових прав РФ, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На цій ділянці розташований будинок.
Нерухомість Королевської розташована у курортній зоні біля лісу, поруч з гірськолижним курортом "Яхрома Парк".
Журналісти зауважують, що вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.
"Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів", – зазначає голова правління ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.
Як повідомлялося, Королевська виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення.
Водночас її син, депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод у вересні та жовтні перебував у Казахстані, де брав участь у заходах сумнівного проєкту HitBeat Music (HBM), який обіцяє 1000% прибутку і не має ліцензії фінансового регулятора Казахстану.
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на цугундер заЖОПпну тварюку !
Тобто в Києві повноцінно функціонує дебеле угрупування рашистів ***** з корочками нардепів, а Стефанчук-Зеленський «не в змозі» це припинити!!! Вони можуть Українців убивати, а в Києві паралічна бездіяльність привладних уже 9 років і 9 місяців запопадливості їх оберігає бо без цих зкацаплених нардепів не проголосують бюджет з асфальтом чи закон #8008 !!!
Під час такої кривавої війни Українців з рашистами ***** і таке дбайливе відношення, за спиною Захисників України, до їх ворогів, викликає питання до привладних, ви кому служите?? Хто не пам'ятає кому клялися служити на трибунах ВРУ!!!??
Вот это новость ,16 лет "не знали "-даже мало как то .Поэтому и "за 3дня" надеялись соседушки.
Чудо чудное....__