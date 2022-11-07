Туреччина запропонує продовжити дію "зернової угоди"

Турецька сторона запропонує продовжити дію "зернової угоди", яка добігає кінця 19 листопада.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu.

"Зараз ми активізували зусилля щодо продовження зернової ініціативи, термін якої спливає 19 листопада. Зернова ініціатива – добрий приклад не лише відвантаження зерна, а й того, що сторони можуть вирішити деякі проблеми шляхом переговорів", – заявив Акар.

Він нагадав, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 2 листопада повідомив про відновлення роботи "зернового коридору" після того, як Росія повернулася до виконання своїх зобов’язань в рамках підписаної 22 липня угоди.

Турецький міністр наголосив на важливості продовження роботи "зернового коридору" як шлях до миру.

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Як повідомлялося, за даними агентства Reuters, Росія хоче, щоб Захід послабив санкції проти державного сільськогосподарського "Россельхозбанку" для продовження "зернової угоди".

2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору" після того, як Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".