"Антонов" уточнив повідомлення щодо будівництва другої "Мрії"
ДП "Антонов" уточнило інформацію щодо будівництва другого літака Ан-225 "Мрія" – наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що за наявною експертною оцінкою, наразі є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка.
"Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано. Більше інформації буде після перемоги України", – наголосили в держпідприємстві.
Напередодні гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі. За його словами, друга "Мрія" готова вже на 30%, а роботи ведуться у секретному місці.
Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.
Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав. Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.
Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, а 4 квітня очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв звільнив Бичкова.
Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.
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Нині функціонує лише один літак Ан-225. Він надає комерційні послуги з перевезення надважких та нестандартних вантажів до 250 000 кілограмів.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9A_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 АНТК Антонова створила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F холдингову компанію з надання послуг із перевезень важких вантажів під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 «Авіалінії Антонова» , що містилась у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , а працювала з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1 аеропорту Станстед поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона в співпраці з компанією https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Foyle_HeavyLift&action=edit&redlink=1 Air Foyle HeavyLift . Компанія почала роботу з флотом, що складався з чотирьох Ан-124-100 і трьох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12 Ан-12 , але наприкінці 1990-х стало очевидним, що є потреба в літаку, більшому за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-124 Ан-124 . Зважаючи на цю потребу, законсервований Ан-225 було реконструйовано, модифіковано для перевезення важких вантажів і повернено в роботу під керівництвом «Авіаліній Антонова».
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 на замовлення однієї з провідних фрейтфорвардингових і логістичних компаній GEODIS WILSON A/S українським літаком Ан-225 був перевезений найдовший вантаж в історії повітряних перевезень - дві лопаті вітряка (довжиною 42,1 м кожна) з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю (аеропорт м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%86%D0%B7%D1%8F%D1%87%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD Шицзячжуан ) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данію (аеропорт Воєнс/Скридструп)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225_%C2%AB%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB#cite_note-3 [3] .
Хто сидить чи розстріляний за втрату "Мрії"?