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Новини
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"Антонов" уточнив повідомлення щодо будівництва другої "Мрії"

гостомель,богачук,мрія

ДП "Антонов" уточнило інформацію щодо будівництва другого літака Ан-225 "Мрія" – наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за наявною експертною оцінкою, наразі є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка.

"Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано. Більше інформації буде після перемоги України", – наголосили в держпідприємстві.

Напередодні гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі. За його словами, друга "Мрія" готова вже на 30%, а роботи ведуться у секретному місці.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Пізніше командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – натівський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав. Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, а 4 квітня очільник концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв звільнив Бичкова.

Керівництво "Антонова" також звинувачували в тому, що воно до початку війни виїхало до Лейпцига. Це звинувачення на підприємстві не заперечували.

Автор: 

ДП "Антонов" (114) Мрія (49)


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Топ коментарі
+6
Як на мене, то це держзрада.Викидати на вітер такі гроші, коли війна в розпалі. Будувати літак, який ніколи не окупиться.
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08.11.2022 09:53
+4
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянином на шкоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітетові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальній цілісності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 недоторканності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 обороноздатності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державній , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічній чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC перехід на бік ворога в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнного стану або в період https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройного конфлікту , надання іноземній державі, іноземній організації (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужбі ) або їхнім представникам допомоги в проведенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F підривної діяльності проти держави.
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08.11.2022 11:04
+3
пропоную відновити стару "Мрію", так більше грошей піде
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08.11.2022 12:09
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Як на мене, то це держзрада.Викидати на вітер такі гроші, коли війна в розпалі. Будувати літак, який ніколи не окупиться.
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08.11.2022 09:53 Відповісти
Він уже був побудований на 30%, фюзеляж стоїть готовий іще з радянських часів, тепер просто його дістали і кажуть що давайте красти бабло.
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08.11.2022 13:18 Відповісти
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD громадянином на шкоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітетові , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальній цілісності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 недоторканності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 обороноздатності , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 державній , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економічній чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 інформаційній безпеці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC перехід на бік ворога в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнного стану або в період https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройного конфлікту , надання іноземній державі, іноземній організації (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужбі ) або їхнім представникам допомоги в проведенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F підривної діяльності проти держави.
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08.11.2022 11:04 Відповісти
Это кто такие?
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08.11.2022 14:47 Відповісти
ВАЗеленська ледя і її піар компанія.
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08.11.2022 17:12 Відповісти
Чого їм весело ?? Крейзі ...
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08.11.2022 17:06 Відповісти
пропоную відновити стару "Мрію", так більше грошей піде
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08.11.2022 12:09 Відповісти
брєд ??
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08.11.2022 17:07 Відповісти
За ці гроши можно чотири літака для ЗСУ побудувати , типа АН - 70, які дійсно потрібні, а не це опудало, яке потрібно раз на рік...
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08.11.2022 13:08 Відповісти
У неї графік замовлень на 1,5 року був розписаний. "Антонов-транс" єдиний прибутковий підрозділ у підприємстві.
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08.11.2022 17:09 Відповісти
Немає бажання сперечатися, я ************ від думок самих антоновців, Руслани однозначно прибуткові, а Мрія переважно стояла. І це при тому, що все це дісталося у спадок від СРСР і великих вкладень не вимагало, а дозволяло 30 років декому наживатися. А побудувати новий літак за бюджетні кошти, можна за ясного розуміння термінів окупності та прибутковості. При цьому ЗСУ, всі ці роки, літають на стародавніх АН - 24, зв'язаних мотузками.
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08.11.2022 19:25 Відповісти
Якщо немає бажання то не писали б ...

Нині функціонує лише один літак Ан-225. Він надає комерційні послуги з перевезення надважких та нестандартних вантажів до 250 000 кілограмів.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9A_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 АНТК Антонова створила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F холдингову компанію з надання послуг із перевезень важких вантажів під назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 «Авіалінії Антонова» , що містилась у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , а працювала з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1 аеропорту Станстед поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона в співпраці з компанією https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Foyle_HeavyLift&action=edit&redlink=1 Air Foyle HeavyLift . Компанія почала роботу з флотом, що складався з чотирьох Ан-124-100 і трьох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12 Ан-12 , але наприкінці 1990-х стало очевидним, що є потреба в літаку, більшому за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-124 Ан-124 . Зважаючи на цю потребу, законсервований Ан-225 було реконструйовано, модифіковано для перевезення важких вантажів і повернено в роботу під керівництвом «Авіаліній Антонова».

https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 на замовлення однієї з провідних фрейтфорвардингових і логістичних компаній GEODIS WILSON A/S українським літаком Ан-225 був перевезений найдовший вантаж в історії повітряних перевезень - дві лопаті вітряка (довжиною 42,1 м кожна) з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю (аеропорт м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%86%D0%B7%D1%8F%D1%87%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD Шицзячжуан ) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данію (аеропорт Воєнс/Скридструп)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225_%C2%AB%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB#cite_note-3 [3] .
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08.11.2022 23:00 Відповісти
Хто замовник цього проекту?
Хто сидить чи розстріляний за втрату "Мрії"?
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08.11.2022 13:40 Відповісти
Это народ воюет и терпит лишения а у Зебилов во власти "пир во время войны"
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08.11.2022 14:16 Відповісти
Це вже третій, а не другий екземпляр.
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08.11.2022 15:12 Відповісти
Перед початком відновлення "мрії" треба посадити тих виродків, які знали що буде війна і нікому про це не розказали, а потім посадити того чортового керівника АНу, який зєбався у Німеччину перед війною і "забув" наказати евакуювати літаки у безпечні країни.
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08.11.2022 15:23 Відповісти

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