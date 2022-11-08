Ситуація з енергопостачанням покращиться протягом кількох днів за відсутності нових обстрілів, – "Укренерго"

За відсутності нових обстрілів української енергосистеми з боку РФ, ситуація з енергопостачанням у Центральному та Північному регіонах, де вона є найскладнішою, покращиться протягом наступних кількох днів.

Такий прогноз в ефірі національного телемарафону озвучив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.



"Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще потерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів – а це важлива умова – ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному та Північному регіонах", – сказав він.



За словами Кудрицького, в результаті п'яти масованих і низки дрібніших ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі досі залишається досить складною, особливо у Київському та Харківському регіонах.



"Тут запроваджуються графіки погодинних відключень, і, на жаль, іноді доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах. Дефіцит потужності протягом дня тут змінюється, тому що змінюється обсяг споживання та генерації, доступний диспетчеру, але саме у цих регіонах перевищує в середньому 1000 МВт", – описав ситуацію очільник "Укренерго".



Водночас можливість блекауту енергосистеми він безпосередньо пов'язує з інтенсивністю її обстрілів військами агресора.



"Як місцева влада, так і енергетики просто зобов'язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний – це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв", – запевнив голова системного оператора.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" з 09:30 8 листопада запровадила аварійні відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Водночас планові графіки погодинних відключень діють по всій території України.