Голова центробанку Росії пояснила зростання попиту на готівку серед росіян "тривожністю"

Нещодавній відтік коштів населення із російських банків пов’язаний із "тривожністю у суспільстві" на тлі зростання геополітичної напруженості.

Про це голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, виступаючи на спільному засіданні думських комітетів, повідомляє російський Forbes.

"Зростання геополітичної напруженості в останні півтора місяці підвищило тривожність у суспільстві, і це не могло не позначитися на фінансовій поведінці людей", – сказала Набіулліна.

За її словами, подібне зростання попиту на готівку спостерігалося навесні 2020 року, коли розпочалася пандемія, і навесні цього року, коли розпочалася повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Наразі, за словами Набіуліної, зняття населенням готівки з рахунків у банках наблизилося до сезонної норми.

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Як повідомлялося, за даними ЦБ РФ, у вересні після оголошення мобілізації Владіміром Путіним кошти населення у російських банках зменшилися на 458 млрд рублів. ЦБ РФ пояснював це тим, що зросла кількість людей, які їдуть із країни і беруть із собою готівку, а також схильністю росіян знімати гроші з рахунків "у ситуації стресу чи невизначеності".

Точних даних про кількість росіян, які залишили країну останніми місяцями, немає. Джерело Forbes в адміністрації президента говорило, що після початку часткової мобілізації з країни поїхали 600-700 тисяч росіян. За даними іншого співрозмовника, знайомого з кремлівськими оцінками, після 21 вересня Росію залишило майже 1 млн людей.